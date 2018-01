Audios de whatsapp vuelven a dejar mal parado a Maxi López

-

La relación de Wanda Nara y Maxi López se terminó hace largos años, pero las esquirlas de la guerra que enfrentaron tras la separación siguen apareciendo, pese a que en una de las últimas fotos que compartieron en sus redes sociales se los vio juntos posando junto a uno de sus hijos, en su cumpleaños.

Pero la paz se resiste. Ahora se conocieron nuevos y polémicos audios que Maxi le mandó a Wanda, en los cuales la insulta, por un lado, y dejarían entrever que la rubia tiene una crisis de pareja con su actual marido, Mauro Icardi, por el otro.

"Pero si entramos recién y estábamos cagándonos de risa, idiota. No ves que sos una idiota, ya empezás a poner mal al nene, mogólica", se lo escucha decir primero a él en uno de los mensajes que se hicieron públicos a través del programa "Involucrados, aquí y ahora", y que serían de este domingo.

"Avisame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones solas porque me imagino que no te debe ni tocar. Ya te dije, es lo que me dijeron. Pero tomate unas vacaciones solitos mi amor, así te ponés a tiro otra vez. Yo me voy esta semanita, relax. Solo con mi chica, como un campeón. Después te cuento lo que se siente, mi amor", le expresó Maxi a Wanda en un segundo audio.

Ninguno de los dos dijo nada al respecto.