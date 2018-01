Difundieron un audio de Diego Maradona y Dalma estalló por Twitter contra Morla

16/01/2018 -

No era normal tanta paz en el clan Maradona, por eso a la explosiva confirmación que hizo el abogado de Diego Maradona sobre su negativa a asistir a la boda de Dalma si Rocío Oliva no es incluída en la lista de invitados, sobrevino un audio del mismísimo exastro de fútbol y de su hija, que corresponde a una charla por whatsapp.

"Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco", se escucha decir al DT, en el audio que difundió Instrusos. La respuesta de su hija no tardó en llegar, según lo difundió Infobae.

"Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada, lo tenés que saber más que nadie que eso lo hace la prensa, hicieron mesas de Mancuso, de Cóppola, yo no dije nada de eso. Yo no digo nada nunca de Rocío, no quiero que cambies de mujer ni nada, yo no me meto en eso, pero yo no hago listas de personas no gratas de quién viene o quién no viene", se defendió.

Luego, a través de Twitter aseguró que hace cuatro días que no puede comunicarse con "el Diez". "¡Hace cuatro días que no me puedo comunicar con mi papá! ¡Nunca me pasó en mi vida de no poder hablar por teléfono!", escribió.

Y agregó contra el abogado de Maradona, Matías Morla: "¡El señor Matias Morla fue el que le dijo a mi papá que yo había hablado mal de su novia para que no venga a mi casamiento y para tener 2 minutos de fama diciéndolo por la tele! ¿¿¿¿Contame qué necesidad había de hacer eso????".