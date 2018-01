Ailén Bechara está muy triste

16/01/2018 -

Ailén Bechara está atravesando uno de los momentos más tristes de su vida, ya que su padre, Jorge Bechara, murió el domingo como consecuencia de un cáncer, según Twitteó la modelo, quien está esperando a su primer hijo.

"Maldito cáncer", escribió la exparticipante del Bailando, por lo que sus seguidores dedujeron el fatal desenlace. Luego lo confirmó con un triste mensaje en la red social: "Se fue mi papá. Qué dolor inmenso", según registró Infobae.

La ex azafata de Guido Kaczk ya había abierto su corazón en marzo del año pasado, cuando salió a aclarar la situación de su padre con un participante de Cuestión de Peso que aseguraba haber mantenido una relación con él. En aquella ocasión, Ailén contó que su familia se vio muy afectada por la exposición mediática debido al delicado estado de salud del hombre: "Me pone mal que mi viejo está con esa enfermedad y yo acá en Buenos Aires, no me puedo ir, tengo que trabajar. Me gustaría estar más con él pero no se puede", señaló en "Los Ángeles de la mañana".