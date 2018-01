En la novela de Pampita y Pico no termina de darse la reconciliación

Fotos Pampita y su ex, Pico Mónaco, eligieron la misma playa para descansar.

Que sí, que no. Que se encontraron, que no se encontraron. Que se mandan mensajes, que no se dan ni la hora. La interrupción de la relación entre Carolina "Pampita" Ardohain y el extenista Juan Manuel "Pico" Mónaco se convirtió en el tema más seguido del verano.

Aunque aparecieron las primeras fotos que muestran a la pareja juntos en la playa, algunos dicen que la relación entre ambos es más distante.

Según reveló el periodista Ángel de Brito, la modelo y el extenista estuvieron el sábado en la playa La Susana en Punta del Este. "Llegó primero Pico y después apareció Pampita con los chicos. Estaban con los amigos de la pareja", reveló en su programa "Los ángeles de la mañana".

Las fotos muestran al ex tenista sentado en una reposera, rodeado de otros amigos y a Pampita cerca de él. Sin embargo, no hubo muestra de cariño en público.

"El encuentro fue breve", aseguró el conductor y explicó que la pareja ya se había encontrado en otras ocasiones pero "en privado".