El Ejecutivo nacional no convocará a sesiones extraordinarias

La negativa fue dada a conocer por el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.

16/01/2018 -

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, no convocará a sesiones extraordinarias en febrero. Así lo aseguró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una conferencia de prensa.

"El Presidente va a trabajar a partir de su mensaje el 1 de marzo”, aseguró el ministro.

Además, habló de un recorte en la política. "Vamos a anunciar en las próximas semanas una nueva organización de Ley de Ministerios que va a reducir un 20% de los cargos políticos", explicó también Peña.

En una conferencia en la que aceptó preguntas, Peña tocó varios temas: reforma laboral, suba de precios por aumento en las naftas, las causas judiciales K, la relación del macrismo con Hugo Moyano, extitular de la CGT, y la visita del Papa Francisco a Chile.

​Sobre la reforma laboral, Peña dijo que “el proyecto enviado al Congreso surgió de la CGT”.



“Trabajamos con la institucionalidad de la CGT, la CGT trabajó el tema. Si quieren cambiar algo, estamos de acuerdo en discutirlo”, sostuvo.

“Nosotros creemos que es beneficioso para los trabajadores. Hablar de blanquear trabajadores informales como algo no beneficioso para los trabajadores es desconocer la realidad de más de 4 millones de argentinos que no gozan de derechos laborales”, agregó Peña.

Este domingo, Clarín anticipó que para evitar conflictos como la reforma previsional, el macrismo bajará al mínimo la actividad parlamentaria. Anticipan meses complicados por la inflación. La ventaja de un PJ dividido.

Respecto de la suba de naftas, Peña evitó dar precisiones. “Estamos viviendo una suba del petróleo a nivel internacional. Estamos trabajando con el sector”.

También habló de las causas judiciales que enfrentan exfuncionarios K.



“Hemos visto varias estrategias de defensa judicial que hablan de persecución política. Creemos que son disparatadas, no hay lugar para ello hoy. Exige la madurez de los que fueron funcionarios públicos, sabiendo que está absolutamente garantizado el Estado de derecho. Como nos ha pasado con la gran cantidad de denuncias que nos ha hecho el kirchnerismo, lo mismo le toca a cualquier ciudadano”, aseguró.

Respecto de una posible alineación entre el peronismo y Moyano, Peña dijo que no es problema del macrismo. “No consideramos que ningún sindicalista sea escollo para el desarrollo de Argentina”, agregó.

“Con Hugo Moyano tenemos una relación desde hace muchos años y hemos podido avanzar en cuestiones particulares. Son diferentes las discusiones que podemos tener a nivel de su tarea gremial con las que están en el ámbito de la Justicia”.



Papa Francisco

También se refirió a la visita del Papa a Chile y su negativa a pasar por la Argentina.



“Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política en su no visita a Argentina: es su casa y él no necesita invitación. Él considerará cuando sea el mejor momento para visitarnos. Lo esperamos con los brazos abiertos”, dijo Peña.

El papa Francisco, que llegó la noche del lunes a Chile en una visita pastoral de tres días, volvió a evitar a la Argentina en su visita. Hoy cumplirá una extensa jornada que incluye un encuentro con la presidenta Michelle Bachelet, una misa en un parque de la capital y una visita a una cárcel de mujeres, entre otras actividades.

Tras un viaje de unas 16 horas desde Roma, Francisco se trasladó anoche desde el aeropuerto hasta una parroquia, la San Luis Beltrán, ubicada en la popular comuna de Pudahuel, para visitar la tumba donde descansan los restos del obispo Enrique Alvear, fallecido en 1982, y conocido como "el cura de los pobres".

Su faltazo a la Argentina generó diversas críticas y especulaciones en la política argentina, con una fuerte reacción del Episcopado nacional.