La madre de Ludeña lo defendió: "Él no es un asesino"

Daniel Ludeña (35) es el único acusado por el horrendo crimen de Abril Sosa, la nena de 4 años que estuvo desaparecida durante 2 días. Su madre, salió a defenderlo pero confesó que no pone “las manos en el fuego”.

“Mi hijo no es un asesino como dice la madre de Abril, mi hijo no mató antes a ningún sobrino, no violó a nadie. Mi hijo tiene problemas psiquiátricos no lo voy a negar pero no mató a nadie”, aseguró la mujer.

Y agregó: “No confesó por sus propios medios, le pegaron. Anteriormente el domingo a la noche lo agarró un auto y lo amenazaron de muerte, le quisieron cortar los genitales”.

Finalmente, aseguró que “nunca se puede poner las manos en el fuego porque uno no sabe psicológicamente qué pudo hacer”.