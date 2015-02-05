CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Enero 2018
A LAS 00.30 #HASHTAGVIAJEROS
Por El Liberal
17/01/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA
CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 ARABESC
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO ARGENTO
19.00 GIGANTES DEL SUR
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICION
22.30 DE A DOS
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL
B
16.30 LA OVALADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.15 UNA MELODÍA NAVIDEÑA
07.57 DURO DE ESPIAR
09.33 AKEELAH Y LAS LETRAS
11.40 UNA BUENA MENTIRA
13.43 DICEN POR AHÍ
15.35 S.W.A.T.
17.53 PARKER
20.12 ESCAPE EN LA SABANA
22.00 CIUDAD DE SOMBRAS
TCM
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.20 LA NIÑERA
10.46 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
13.26 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
16.09 EL TERROR DE LAS CHICAS
17.57 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
19.48 TIEMPOS DE GLORIA
22.00 EL CHACAL
TNT
06.12 INSOLADAS
08.02 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS
09.33 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
11.13 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
13.24 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
15.08 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
18.00 AVIONES
19.34 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
23.53 MALAS ENSEÑANZAS
01.34 DURO DE MATAR 3. LA
SPACE
06.50 EL JUEGO DE LA FORTUNA
09.14 COMPROMISO
10.51 LA LEYENDA DEL ZORRO
13.09 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
15.09 TRANSIBERIANO
17.04 BLINDSIDED
18.35 TIEMPO EN CONTRA
20.23 EL CÓDIGO SECRETO
22.00 LA REDADA
23.55 EL PENTHOUSE
CINECANAL
09.50 CÓDIGOS DE GUERRA
12.30 ACE VENTURA, UN DETECTIVE DIFERENTE
14.00 UNA FAMILIA ESPACIAL
16.15 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
18.15 LOS PING?INOS DE MADAGASCAR
19.55 LOS FOCKERS
22.00 EDDIE EL ÁGUILA
23.50 YO, ROBOT
SONY
07.00 SEINFELD
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS
CINES
SUNSTAR
COCO (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17/01/18-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17/01 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA
(2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
17/01 21:30 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
18:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
17/01, 20.10
NO DORMIRÁS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
17/01 22:25 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP, CASTELLANO 2D
17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO
3D
18.20 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA,
CASTELLANO 2D
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS, CASTELLANO
3D
20.20 (TODOS LOS DÍAS)
OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND
ATP, CASTELLANO 2D
19 (TODOS LOS DÍAS)
NO DORMIRÁS, CASTELLANO
2D
APTA 16 AÑOS
21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)