CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Enero 2018

A LAS 00.30 #HASHTAGVIAJEROS

17/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 ARABESC

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO ARGENTO

19.00 GIGANTES DEL SUR

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICION

22.30 DE A DOS


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL

B

16.30 LA OVALADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.15 UNA MELODÍA NAVIDEÑA

07.57 DURO DE ESPIAR

09.33 AKEELAH Y LAS LETRAS

11.40 UNA BUENA MENTIRA

13.43 DICEN POR AHÍ

15.35 S.W.A.T.

17.53 PARKER

20.12 ESCAPE EN LA SABANA

22.00 CIUDAD DE SOMBRAS

TCM

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.20 LA NIÑERA

10.46 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

13.26 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

16.09 EL TERROR DE LAS CHICAS

17.57 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

19.48 TIEMPOS DE GLORIA

22.00 EL CHACAL

TNT

06.12 INSOLADAS

08.02 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS

09.33 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

11.13 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

13.24 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

15.08 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

18.00 AVIONES

19.34 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

23.53 MALAS ENSEÑANZAS

01.34 DURO DE MATAR 3. LA

SPACE

06.50 EL JUEGO DE LA FORTUNA

09.14 COMPROMISO

10.51 LA LEYENDA DEL ZORRO

13.09 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

15.09 TRANSIBERIANO

17.04 BLINDSIDED

18.35 TIEMPO EN CONTRA

20.23 EL CÓDIGO SECRETO

22.00 LA REDADA

23.55 EL PENTHOUSE

CINECANAL

09.50 CÓDIGOS DE GUERRA

12.30 ACE VENTURA, UN DETECTIVE DIFERENTE

14.00 UNA FAMILIA ESPACIAL

16.15 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

18.15 LOS PING?INOS DE MADAGASCAR

19.55 LOS FOCKERS

22.00 EDDIE EL ÁGUILA

23.50 YO, ROBOT

SONY

07.00 SEINFELD

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE


A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS


CINES

SUNSTAR

COCO (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17/01/18-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17/01 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA

(2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

17/01 21:30 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

18:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

17/01, 20.10

NO DORMIRÁS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

17/01 22:25 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

COCO ATP, CASTELLANO 2D

17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO

3D

18.20 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA,

CASTELLANO 2D

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS, CASTELLANO

3D

20.20 (TODOS LOS DÍAS)

OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND

ATP, CASTELLANO 2D

19 (TODOS LOS DÍAS)

NO DORMIRÁS, CASTELLANO

2D

APTA 16 AÑOS

21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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