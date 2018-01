FÚNEBRES | 17 de Enero de 2018

17/01/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Teresa del Carmen Mitre de Abutti

- Pedro Fernández (Fernández)

- Selva Melitona Argañaraz (La Banda)

- Jacoba Nemer (Bs. As.)

- Juana Elba Gauna (La Banda)

- Victoria Josefina Maneri (La Banda)

Sepelios Participaciones

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Hermano te fuiste muy rápido. Su hermana Mercedes Campos y su esposo Ramón, sus sobrinas Marianella y Mimi, su sobrino político Ariel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Su prima Tati Llaguno, Mariano, Julia y Julio Peche, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Su sobrino Alejandro Kamenetzky y sus hijos Paula, Lautaro y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Sus primos Mercedes Llaguno, Juan Carlos Cabrera, Juan Carlos Llaguno, Ricardo Llaguno y Mónica Graciela Coronel de Llaguno, acompañan a sus hijos en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Su primo Ricardo Llaguno, Mónica Graciela Coronel de Llaguno, sobrinos Marcela Alejandra Llaguno, Ariel Oliva, Pablo Emmanuel Llaguno y Gabriel Maximiliano Llaguno, acompañan a sus hijos en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Su primo Carlos Llaguno, su esposa Sonia y su hija Carlita, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Tus amigos de Bandera Bajada; Chinchin, Rojo, Lucho, Miky, Mely y Corina Tevez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

CAMPOS, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Con gran tristeza te despedimos, siempre estarás en nuestros recuerdos. Tu concuñada Julia, tus sobrinos Mabel, Marilina, Gabi, René, Néstor, Sabrina, Aldana, Loana, Gabriel y Lucas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSEANI, ALICIA ALBA(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/1/18|. Carlos René Castillo y familia participan el fallecimiento de su querida amiga Alicia. Ruegan oraciones en su memoria y resignación cristiana a su familia.

COSEANI, ALICIA ALBA(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/1/18|. Mónica Nader acompaña a su amigo y colega Dr. Néstor Bouzón en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

COSEANI, ALICIA ALBA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/1/18|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel y María Laura participan su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Néstor y su familia en este triste momento con oraciones rogando por su eterno descanso.

COSEANI, ALICIA ALBA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/1/18|. Sus amigos de siempre Esther Mínguez de Azar, Daniela Azar e hijos; Luis Azar e hijos; Hugo Azar y flia. y Rosbel Alejandra Azar participan con dolor su fallecimiento.

COSEANI, ALICIA ALBA(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/1/18|. Las amigas de su hija Cecilia; Silvia Amerio, Marily Allub, Daniela Azar, Beatriz Varbieri, Patricia Cioccolani, Silvina Diaz Miguel, Adriana Infante del Castaño, Lucy Lopez Prieto, Marilena Maldonado, Miriam Matouk, Laura Rafael y Magalí Vicente y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Amigos y compañeros de la Promoción 77 de su hijo Hugo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Jorge Nabac, Adriana Brunet e hijos, participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JABSA DE DIAMBRA, DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Lucia Venturini de Frola, Héctor Frola, sus sobrinos nietos Daniel, Lucrecia y Romina Frola participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad.

JABSA DE DIAMBRA, DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flias en este triste momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

JABSA DE DIAMBRA, DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. "Pedimos una oración para su alma. Las lágrimas evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios". (San Agustín). Glady G. de Tagliapietra y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sus hijos: Héctor Adrián y Martita, su hijo del corazón: Matias, su hijo pol.: Raúl, su nieto: Lautaro, part. con profundo dolor su fallec y sus restos fueron inhumados en el cement. El Descanso. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su hermana Fanny y sus sobrinos Miguel, Javier, Hugo, Eugenia y Elena participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Querida Tere que el Señor te brinde el descanso eterno y el consuelo a tus queridos hijos. Su hermana Sara del C, Coronel y sobrinos Karina y Alejandro Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados". Su nieto Lautaro Abutti Taboada, Andrea Taboada y flia., Cori Banco y Ariel Taboada, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su sobrino político Luis Alberto Jorge y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Adrián y Martita ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos con mucho cariño.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Compañeros de la Secretaria Electoral Nacional de su hijo Adrián, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos de dolor.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Con gran tristeza despedimos a la mamá de nuestra amiga Marta; Ani, Belén, Jorgelina, Cecilia, Daniela y Eliana acompañamos con profundo dolor su partida al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sus amigos y vecinos Maqui Reyes y Segundo Peralta, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tere y elevan oraciones en su memoria, pedimos consuelo y resignación para sus hijos.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Consejo de administración, vecinos y amigos de la torre 3 del Bª Palomar, participan el fallecimiento de Tere y brille para ella la luz que no tiene fin.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Rolando Smith (Tatita), Marta Lascano, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Martita. Rogamos oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en delicados pastos me hará descansar". Maria Laura Rojas, Hernán Falciones e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Marisa Ruiz y Hugo Cejas acompañan a sus hijos Adrián y Marta en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "Te despido con mucha tristeza mi querida amiga Tere, gracias por todo tu cariño de madre". Lourdes Billoni y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Farmacia Centro, participa su fallecimiento y ruega por su descanso eterno.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sperat Rodriguez Andrés y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Carlos A. Ducca, Maria B. Viaña y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Rodriguez Sperat Nicolás y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Compañeros de la promoción 95 del Colegio Hnas. Franciscanas y Susana Ibáñez de Fili, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Martita. Ruegan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Evelina y Mario Cadro e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo. Tu eres tú, lo que éramos el uno al otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne y triste, sigue riéndote de lo que nos hacia reír juntos. Que se pronuncie mi nombre sin énfasis, sin rastro de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. Te espero. No estoy lejos, justo del otro lado del camino... Ves, toda va bien, volverás a encontrar mi corazón. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Tus compañeros que te recordarán siempre. Farmacia Centro y Centro 1. Tere descansa en paz.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sus amigas y compañeras de la Secretaria Electoral de su hijo Adrián; Clarita Álvarez, Marta Rivas Jordán, Myriam Amil Feijóo, Cecilia Barquín, y Maria Silvia Ledesma, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MITRE DE ABUTTI, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Leonardo Wuerich y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, TOMASA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Sus hijos Mario, Yalo, Chini, Juana, Fredi y René h.pol, nietos bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, Cob. Caruso C.I.A DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Personal directivo, docente, de maestranza y comunidad educativa de la escuela Nº 1099 Pedro León Gallo participan con profundo dolor y acompañan en este trance a la docente de esta casa de estudios Sr. Zulma Roldán y ruegan una oración por su eterno descanso y por la cristiana resignación de su familia.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Propietarios y personal de la cochera Buenos Aires participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Alicia y Raúl Valladares, sus hijos Alines, Marcia, Ramiro, Pablo acompañan a María Elena y sus hijas en este difícil momento y elevan oraciones por el eterno descanso de su esposo.

RUIZ, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Su esposa Ramona Juárez, sus hijos Cinthia, Diego, Sole, Mariano, Silvia y Emanuel, h. pol. nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787 .

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Directivos, personal administrativo y técnico de la Empresa Del Tejar S.A. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. José Luis Jensen participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y sus hijos María Cristina, Miguel, Andrea y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones a su memoria.

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. El Estudio Barrera Martínez y Asociados participa con hondo pesar su fallecimiento. Elevan plegarias por su eterno descanso.

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Lic. Romina Sarquiz, Eduardo Coroleu participan su fallecimiento.

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Crisar S.A participa su fallecimiento.

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Empresa Zigurat Srl participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Empleados de Zigurat Srl participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SLEIBI, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció en Siria el 13/1/18|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufí Saad y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SLEIBI, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció en Siria el 13/1/18|. Mirta M. Eleán Nader, Glady Eleán de Salomón y flia.,participan el fallecimiento de la hermana de Habib. Ruegan oracion en su memoria.

TABOADA, MARIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Los amigos de su hermano Carlos y Belén. Ema Tomatis de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano los acompañan con mucho cariño en este difícil momento.

Invitación a Misa

MORENO DE RODRÍGUEZ, AZUCENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/08|. "No llores si me amas, recuérdame con una sonrisa". Mami, aún tenemos momentos en los que te seguimos necesitando. Te extrañamos cada día. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, familiares y amigos. Invitamos a la misa en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs., al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

ROLDÁN, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/17|. Te fuiste al cielo dejando un gran vacío en toda tu familia. Su esposa, hijos, hija política y nietos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

ROSALES, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Tus hijos Carla, Karina y Rodrigo; tu nieto Tiziano, tu esposo Julio Contreras y tus yernos Walter y Claudio invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse 3 meses de su partida.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Madre querida: aceptamos tu partida, y te recuperamos en el recuerdo para que nos sigas acompañando con la alegría de todo lo vivido. Tus hijos Mario y René, con sus flias. invitan a la misa que se oficiará a cinco meses de su partida en la Pquia. San Francisco, hoy a las 20 hs.

VILLALBA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Su esposa Inés Suárez, sus hijos Karina, Daniela, Marcelo, Gustavo, Viviana, Analía, Lucas, hijos políticos José, Claudia, Beto, nietos Esteban, Lorena, Germán, Máximo, Juan, Rocío, Agustín, Francisco, Emir, Josefina, Nicolás, Guada, Bauti, Benjamín , invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

CURA, ELDA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/14|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra, sus respectivas flias. en el día de su cumpleaños, queremos recordarte con todo nuestro amor, ya que para nosotros fuiste algo muy querido, a la que no podemos olvidar. Querida Eldita, fuiste más que sobrina, una hermana a la que amé con todo el corazón, nos alegrabas la vida con tus anécdotas, contadas con tanta naturalidad, que estar con vos era un placer, te extraño querida, mi amiga, mi hermana, mi confidente, dejaste un gran vacío en mi alma, que me cuesta superar, festeja tu cumpleaños con Dios y los ángeles, que te rodean, pues eres digna de eso, fuiste buena hija, madre, abuela y con toda la familia. Descansa en paz querida, mis oraciones diarias lleguen hacia ti. Que sea eterna tu memoria. Amén, amén.

LOBO, SILVINA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/16|. "No se ha ido del todo, aún puedo su risa evocar, su carácter y su bondad. No se ha ido del todo, si recordarla es volver a vivir. Aún con lágrimas puedo decir... no se ha ido del todo". A dos años de tu partida a la casa del Padre, elevaremos una oración en tu memoria. Tu tía madrina Blanca Chazarreta de Olivera, tío Mario Olivera; tus primos Álvaro, Ramiro y Gisella.

PALAVECINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/17|. Hoy hace un mes de tu partida, hermano Juan Carlitos, nos dejaste un vacío enorme en nuestras almas, extrañamos tus llamados, tu voz. Nos dejaste un gran dolor. Tus hermanos Titi, Mary, tu cuñado Carlitos, tu sobrino Jorge. Hasta siempre hermano querido. Sus restos descansan en paz en Los Núñez.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, SELVA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su hijo Reynaldo Roberto Rodríguez, h. pol. Marta, nietos Gisela, Pamela, Eduardo, Lorena, nietos pol, bisnietos y demás fliares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GAUNA, JUANA ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sus hijos Elba, Silvina, Fernando, h. pol, Antonio, nietos Marco Antonio, Nazarena y demás fliares partic. su fallec. Sus restos serán inhumados en cement. Jardín del Sol hs 9.30. Casa de duelo. Belgrano 532 (S/V). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Su esposo Oscar Víctor Rey, sus hijos Víctor, Alejandra, su madre Margarita, hnos y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (Vicky) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. " Hija, madre, esposa, hermana y amiga. Luchadora incansable en su vida. Brille para ti la luz que no tiene fin". Que el Señor te acoja en su Morada. Su madre Meneca, sus hermanos Santiago, Federico y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (Vicky) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Sus primos Mario, María Cielo y Sandrita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (Vicky) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus tías Adela, Chocha, Rina, Graciela y Mirta Casares con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio de La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. "Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz teniéndote entre sus elegidos". Su tía Liva de Scaglioni, sus primos Rubén y Mangui Scaglioni junto a sus familias, acompañan en el dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (Vicky) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Sus amigos de la familia: Sandra, Fabián y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (Vicky) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Liliana Tapia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (Vicky) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Roberto Umbides y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Ale y ruegan oraciones en su memoria.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (Vicky) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Los amigos de su hijo Ale: Pato, Enzo, Pablito, Martín, Cristian y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANERI, VICTORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Estudio Contable Rízolo, participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARCOS, ÁNGEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su compañera Alicia Sosa, sus hijos Sebastián, Oscar, Romina, Yesica, nietos Virginia, Bárbara, Lorenzo, Mateo, Sol y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs.en el cementerio LA Misericordia. COB. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

NEMER, JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17 en Bs. As|. "Mamá Jaco te llevaremos en lo más profundo de nuestros corazones". Sus hijos Celia Moyano, Marta Moyano, Miguel Acosta y Manuel Ballesteros, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Vicente Prov. Bs. As.

NEMER, JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17 en Bs. As|. Olga Jiménez y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RUEDA VDA. DE FARIAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Pibe Hoyos, Sara Llamur y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Esther y elevan oraciones para que el Señor la reciba y le brinde el merecido descanso eterno.

RUEDA VDA. DE FARIAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Bendito sea Dios y Padre Nuestro, Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tristezas. Acompañan en estos momentos de dolor, sus familiares Esther Mínguez de Azar, Daniela Azar e hijos; Luis Azar e hijos; Hugo Azar y flia. y Rosbel Alejandra Azar participan con dolor su fallecimiento.

RUEDA VDA. DE FARÍAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. El Instituto de Informaciones Comerciales de La Banda, acompañan con profundo dolor, a su hijo Nicolás Farías (socio fundador) y a su nieto José Javier Farías (directivo de la institución) y a toda su familia.

Invitación a Misa

DÍAZ, LEANDRO B. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. ¡Un año! Un año que no estás en nuestra casa. Un año de llorarte, de extrañarte en silencio de esperarte. Gracias por ser un buen compañero, gran padre y amigo. Que Dios te dé todo el amor que tu nos diste. Tu esposa Norma, tus hijos David y Alfredo, hijos políticos y tus nietas, invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs, al cumplirse el primer aniversario.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Te doy gracias Dios, porque tú mismo me has hecho encontrar a esa persona, a esa amiga del corazón llamada Estela que tenía una bondad muy grande, particular y su belleza era simple. Que su querida alma goce de la alegría perfecta en la Patria Celestial. Solo muere quien es olvidado. Inés París, invita a familiares y amigos a la misa, al cumplirse tres meses de su desaparición física, hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sus hijos María Liliana, Marisel, Juan Pablo, h. políticos Eduardo, Philipp, nietos Paul, Alexander y demás familiares Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su hermano Luis Alberto (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su hermano Vicente Fernández y familia con profundo dolor, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su hermana Juana Antonia Fernández de Fochi y familia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sus sobrinos Roberto Guillermo Colombo, José Ricardo Colombo y Reme Bautista Colombo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío "Nillo" y elevan oraciones en su memoria, rogando por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su sobrina Beatriz Fernández y flia. Guberville participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Nillo. Elevan oraciones en su memoria

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su amigo de toda la vida Grego López, su esposa Chicha y sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria para su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Alberto "Beto". Celario, su esposa Coca sus hijos Claudio, Exequiel y Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Su amigo Carlos E, Martínez y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Amigo de toda la vida: José Ramón(Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en

su memoria por su eterno descanso,

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Berta Corbalán de Chemez, sus hijos Luis Enrique, Angelina Alicia y Gustavo Fabián y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la

pronta resignación de toda su familia. Brille para el la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Antonio Narciso Uriarte, esposa hijos, hijos políticos, nietos y cada una de sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que brille para él la Luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Jorge López y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Raimundo Romero y Raúl Romero y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. La Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso

eterno.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Lucía Bolomo, sus hijos: Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Sus amigos San Juan Cancinos, su esposa Chicha Corbalán y sus hijos Mario, Carmen y Alejandra Cancinos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso entorno.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Enrique A. García y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Los amigos de sus hijos: Chonono, Gabi, Flor y Pilar participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su pronta y cristiana resignación. Que "Nillo" descanse en paz en la gloria eterna.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. Graciela Ferreyra y Ovidio Goncebat, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus hijos Juan Pablo, Liliana y Marisel Fernández.

FERNÁNDEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Daniel Águila e hijas, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

Invitación a Misa

BRACAMONTE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/12|. Sus hijas Sonia Mercedes e Iris Teresita, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías, al cumplirse el sexto aniversario de su partida al Reino Celestial, rogando por su descanso eterno. Frías.