"No hay razón política para que el Papa visite el país"

17/01/2018 -

El Gobierno argentino expresó que no cree que haya "ninguna cuestión política en la no visita" hasta el momento del papa Francisco a su país, al que no ha vuelto desde que dejó de ser arzobispo de Buenos Aires para comenzar su pontificado, en 2013.

"La Argentina es su casa, su tierra, él no necesita invitación y él considerará el mejor momento para visitarnos’, expresó el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, luego de la primera reunión del Ejecutivo en 2018, que estuvo encabezada en la Casa Rosada por el presidente, Mauricio Macri.

"Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política en la no visita hasta el momento a la Argentina", aseveró Peña.

A su juicio, el país le espera "con el corazón y los brazos abiertos. Creemos que es muy importante en este momento que está en la región, tomar dimensión histórica de entender el valor que significa tener un Papa argentino, de haber logrado un argentino llegar a ese lugar, el nivel de respeto y aprecio que ha logrado en todo el mundo", aseveró el jefe de Gabinete.

"Es el Papa de todos y tenemos que tratar entre todos de su misión pastoral" indicó el jefe de gabinete.