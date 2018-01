Santander: "El equipo hizo un trabajo bárbaro"

17/01/2018 -

Quimsa encadenó el lunes pasado, ante Peñarol, su segunda victoria seguida en el año. De a poco, el equipo está encontrando el estilo que pretende el entrenador Silvio Santander. Y va construyendo una fortaleza en el estadio Ciudad.

"Esperábamos un partido duro porque estamos hablando de un equipo con buenos jugadores, que tienen su experiencia. Me parece que se presentó en el primer tiempo la posibilidad de tener una renta más importante. Dos o tres veces me parece que podríamos haber sacado doce o catorce puntos y no lo pudimos hacer por algunas pérdidas, algunos méritos del rival, cosas que pasan", dijo el coach de la Fusión, al analizar la victoria ante el elenco marplatense.

Pero no escatimó elogios hacia su equipo: "Para hacer una síntesis, sacando las pérdidas del primer tiempo, que algunas fueron como errores no forzados si se quiere, después el equipo hizo un trabajo bárbaro".

"Porque defendimos por momentos bien, corrimos muchas veces que es lo que le estamos estimulando al equipo por la intensidad, hubo variantes para anotar. Creo que la única manchita es el tema de esas pérdidas que nos podían haber dado otra diferencia", completó el entrenador para redondear sus conceptos sobre el juego.