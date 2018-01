Cerolini advirtió que los jugadores pueden ir presos

17/01/2018 -

El abogado de las mujeres que habrían sido agredidas por Wilmar Barrios y Edwin Cardona rompió el silencio y dio algunos detalles de la denuncia que ya fue realizada en forma oficial.

Juan Cerolini relató: "Mi asistida fue el domingo al hotel de Puerto Madero en forma voluntaria, fue a juntarse con estos muchachos. El día anterior había ido una compañera de ella también a compartir la noche con ellos. Avanzada la situación se fue un poco de carriles. Hubo alcohol, golpes a las chicas, amenazas, cuchillos. Primero el sábado y después el domingo".

En la parte más cruda de sus declaraciones, el abogado contó: "Las golpearon, las amenazaron, no las dejaban salir de la casa, las llamaban amedrentándolas. Entiendo que las lesiones son leves, golpes superficiales. Hubo amenazas y se intentó tapar esta denuncia. Había un jugador más presente y otra persona conocida de los muchachos colombianos, pero no fueron denunciados porque no participaron del delito".

Por último, Cerolini detalló: "Se han acercado personas con dinero para que esto no trascienda. Hay una privación ilegal de la libertad, las chicas no pudieron salir tan voluntariamente como entraron, hubo amenazas con un cuchillo adentro de un ascensor. De avanzar la investigación, pueden ir presos con el agravante de la violencia de género".