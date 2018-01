El gobierno provincial lanzó un programa de prevención y tratamiento de enfermedades transmitidas por vectores

17/01/2018 -

El gobierno provincial informó que, dando continuidad a las políticas que se llevan adelante en materia sanitaria, realizó el lanzamiento de un programa de prevención y tratamiento de enfermedades transmitidas por vectores, con una jornada de concientización en la ciudad de San de Pedro de Guasayán, que estuvo dirigida a médicos, educadores de la salud, sanitaristas, policías y docentes entre otros representantes de distintas instituciones.

Estas acciones las lleva adelante la Dirección General de Enfermedades Transmisibles por Vectores dependiente del Ministerio de Salud de la provincia y tiene como fin desarrollar una estrategia integral basada en la prevención, promoción, comunicación y autocuidado.

Del encuentro participaron el titular de la Dirección de Vectores, Dr. José Saín, el intendente municipal de San Pedro de Guasayan, José Nour, médicos, sanitaristas, educadores para la salud y representantes de instituciones intermedias.

El doctor José Saín destacó la importancia de que se lleve a cabo este programa de prevención en el marco de un trabajo en conjunto con otras instituciones para mejorar la calidad de salud en todas partes de la provincia.

Por otra parte, el intendente de San Pedro de Guasayan, manifestó: "Teníamos la preocupación por la problemática de los insectos en estos tiempos en que la gente sale de vacaciones, toma licencia, y deja en descuido sus hogares, como es el crecimiento de los arbusto, las plantas y no queríamos dejar pasar tiempo y también concientizar a la gente que si no nos ayudan en esto de la limpieza, no es fácil encontrar la solución. En este sentido queríamos anticiparnos y concientizar a las instituciones. En ese marco estamos aquí y hemos pedido colaboración a la provincia".

La educadora para la salud de la Dirección de Vectores, Salomé Herrera agregó: "Estamos presentes junto con el Programa de Chagas y el Programa de Dengue, nosotros vamos a dar los lineamientos sobre Chagas, queremos explicar la importancia de trabajar en forma conjunta, no solamente con nosotros sino con la comunidad".

"Sobre lo que decía el Dr. Saín, es importante también concientizar a la comunidad y que se haga extensiva la concientización a la población para que podamos trabajar en forma conjunta, para que se puedan ver los resultados".