Thimothée Chalamet donará el dinero que ganó en la película con Woody Allen a la lucha contra el acoso y el abuso sexual

17/01/2018 -

Al igual que su compañera Rebecca Hall, el actor Thimothée Chalamet anunció que donará el salario percibido por su trabajo en la película de Woody Allen "A rainy day in Nueva York" a distintos movimientos formados para ayudar a víctimas de abusos sexuales.

Así lo anunció a través de su cuenta en Instagram, en donde especificó que su salario será entregado al fondo de defensa legal "Time’s up", al Centro LGTB de Nueva York y a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto.

"No quiero beneficiarme de mi trabajo en la película y para acabar con ello, voy a donar mi salario en su totalidad a tres organizaciones benéficas", dijo el actor, quien había evitado pronunciarse sobre su decisión de trabajar en la película alegando "obligaciones contractuales".

Y en declaraciones reproducidas por EFE, añadió: "Quiero merecer estar junto a los valientes artistas que están luchando por que toda la gente sea tratada con el respeto y la dignidad que merecen".

De esta manera, el joven intérprete, que tomó relevancia por su papel en "Call me by your name", siguió los pasos de su compañera de elenco Rebecca Hall, quien había anunciado su donación para el movimiento "Time’s up".

Chalamet había recibido críticas por lucir en la ceremonia de los Globos de Oro un pin con la leyenda "Time’s up", luego de haber trabajado en un filme de Woody Allen, uno de los artistas en el ojo de la tormenta por las denuncias de Dylan Farrow, hija de su matrimonio con Mia Farrow, quien lo acusó de abusos sexuales durante su infancia.