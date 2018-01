Candelaria Tinelli estalló de rabia tras el robo de su cartera

17/01/2018 -

Las hijas de Marcelo Tinelli están vacacionando en Punta del Este, adonde eligieron ir a cenar en un conocido restaurante. Pero la salida culinaria no terminó bien: le robaron la cartera a Candelaria y según comentó la it girl a través de Twitter, en "No me olvides" sólo quedaban ellas, los mozos y los encargados. Por eso no dudó en culparlos por la desaparición. "Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del Este, que NO vayan al restaurante ‘No me olvides’ en Manantiales. Además del maltrato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió la joven en la red social del pajarito. Y la respuesta del restaurante, a través de un pizarrón colocado en la entrada del lugar fue insólita: "Se pierden familiares, ¿no se va a perder una cartera?", escribieron con tiza. Marcelo también mostró su descontento: "Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina".