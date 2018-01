Fátima Florez se multiplica con mucho éxito en Mar del Plata

17/01/2018 -

Fátima Florez desembarcó este verano en Mar del Plata con su espectáculo "Fátima Superstar", en el que cada noche abre su maletín de ilusionista y da vida a decenas de personajes entre los que aparecen Mirtha Legrand, Cristina Fernández de Kirchner, Lilita Carrió, Valeria Lynch, María Eugenia Vidal y Susana Giménez.

La actriz, cantante, imitadora y bailarina aseguró a Télam que su show en el teatro Roxy es tan exigente que pierde casi dos kilos por noche, y que a veces sueña con sus personajes: "Me demandan tanto tiempo que a veces me olvido de Fátima", contó.

Entusiasmada con la respuesta del público en el show que se presenta de miércoles a domingos, Florez contó cómo hace para relajarse y divertirse con una propuesta con tantos personajes: "Yo lo que siempre busco es disfrutar y que todo fluya. Todo tiene que transcurrir con naturalidad. Por eso cuando te equivocás en la coreografía o te fuiste de la letra, la gente igual aplaude, porque festeja que todos nos equivocamos, que podemos pifiar una nota. Trato de disfrutar porque no siempre se consigue esto de tener un éxito. Siempre miro la sala, la disfruto y digo ‘ojalá esto dure mucho tiempo’", expresó.

Sobre la concentración para estar en todos los detalles de sus múltiples personajes, Fátima puntualizó: "Te lo dan los años de pisada escénica. Por ahí al principio estaba más agarrada a la letra y no me animaba a improvisar; hoy me gusta soltarme. Desde que empecé con mi propio espectáculo, me manejo con otra libertad. Por ahí cuando formaba parte de otra compañía tenía mi rutina, no me podía mover de eso, porque había muchos artistas. Ahora puedo sacar o poner personajes, chistes, probar cosas con el público".

Su nombre está asociado al talento y al éxito, por eso Fátima admitió que mantenerse en las preferencias le aporta una presión extra a su vida.

"La vara está cada vez más alta y uno tiene más compromisos, más mochilas. Cuando empezás tenés todo por ganar, pero una vez que estás instalado, mantenerse y seguir superándose es lo más difícil. Uno siente esa presión pero creo que tiene que saber llevarla", explicó.

El espectáculo que presenta en Mar del Plata es completamente nuevo y Fátima contó cómo decidió llevarlo adelante: "No me gusta quedarme en lo que funciona. Tengo siempre que renovarme en mis personajes, en mis rutinas, ir evolucionando como artista. El año pasado armé este show pensando en mostrar algo completamente diferente, y no es fácil renovarse y seguir allá arriba", afirmó.

Y sobre la elección de los personajes para llevar al escenario reveló: "Siempre elijo personajes que estén de moda o sean clásicos que la gente conozca, pero me encanta hacer personajes diferentes a mí".