La temporada teatral de verano la hace perder peso

17/01/2018 -

La puesta en escena de distintos personajes, a los que no solo caracteriza físicamente, requiere de Fátima Florez mucho desgaste. "Bajo seis o siete kilos en cada temporada. Yo por función pierdo un kilo y medio o dos, que después trato de recuperar medianamente con la alimentación. Pero tengo un estómago muy chiquito, me cuesta comer", contó en diálogo con Télam.

Por otra parte, admitió que no puede descansar de sus personajes. "No me los saco nunca de la cabeza. Me demandan tanto tiempo que a veces yo me olvido de Fátima. Hubo veces que los soñé. Sueño que los hago, o que los estoy sacando", dijo.