La harina, el azúcar y el pollo iniciaron la segunda quincena del mes con alza

Fotos Harina

17/01/2018 -

El azúcar, la harina y el pollo comenzaron la segunda quincena de enero con aumentos, según comentaron diferentes distribuidores mayoristas de estos productos.

En el caso de la harina, la bolsa de 50 kilogramos tuvo un incremento de 15% la semana pasada. "Ahora está entre $330 y $340 y ha subido entre $40 y $50, según el molino. Pero se prevé al menos uno o dos aumentos más en lo que queda de este mes y en febrero", señaló Juan Carlos Jorge, gerente de una distribuidora a nivel local.

Señaló que "la harina nunca aumenta de una sola vez. La última suba había sido en octubre y ahora subió la semana pasada. Esa suba ha sido de un 15%". En cuanto a cuál será el impacto en el precio minorista al público, señaló que "el paquete de un kilogramo tiene un costo de $9,30 la de tres ceros y al público en los negocios de barrio no va a estar menos de $13".

Desde la misma distribuidora, señalaron que "ya tenemos un aviso que el azúcar va a subir entre 3 y 4%, ahora la bolsa de 50 kilogramos está a $580, con lo cual el precio al público en los negocios está en unos $16 por lo que puede subir un poco más este mes", en el orden de $0,50.

Por otro lado, al revés de lo que sucedía en años anteriores el precio del pollo no ha dejado de subir en el primer mes del año. El lunes, el precio mayorista del cajón de 20 kilogramos llegó a $735, cuando comenzó el mes a $700. En dos semanas, subió un 5%. "Hace dos semanas que el precio sube de $15 a $20 por cajón, con lo cual el valor de costo de la reposición por kilogramo ha subido en poco más de $2 y al público entre $4 y $5, pero más ya no se puede seguir subiendo porque no hay consumo", señaló Daniel, encargado de una distribuidora.

En la primera semana de enero, el costo por kilogramo era de $36,80, pero ahora está en $38,70.

Agregó el mayorista que "lo que se deduce con estos aumentos es que los productores están tratando de equiparar el precio para cuando baje el IVA del 21 al 10,5% porque en ese porcentaje tendría que bajar el precio". l