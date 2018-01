En una extensa declaración, Nahir dijo que "se le escaparon" los disparos

Fotos Nahir Galarza.

Hoy 09:22 -

Nahir Galarza pidió ayer ampliar su declaración indagatoria y habló durante tres horas ante el fiscal. Volvió a hablar de la violenta relación que mantenían con Fernando Pastorizzo y dijo que tras un raid en moto, ambos cayeron al suelo y a ella "se le escaparon" dos tiros.

En una nueva versión llena de "detalles", Nahir dijo que la noche del 29 de diciembre desbloqueó a Fernando, lo llamó y como no le contestó, lo volvió a bloquear. Que luego hubo varias llamadas que no se escuchaban bien y que se fue en remís hasta el casino. De ahí partió a la casa de su ex novio.

“Cuando llego salió reenojado porque no le atendía el teléfono, me dijo que era una enferma, que nunca atendía... Le dije que solamente quería buscar el cargador y que me iba, me insistió que entrara a su casa, y yo le dije que entrara a su casa y lo buscara él porque yo no quería entrar a su casa, me quedé en la vereda de al lado, esperando por miedo a que me forzara a entrar a su casa, después pasó unos minutos y salió gritando porque no le atendía el teléfono, entonces yo le dije que se calme porque estaba en mi casa el celular, después me dijo que me iba a llevar a mi casa...”.

Nahir dijo que cada vez que él decía que estaba enojado ella decía que se calmara. Dio detalles de un perfil muy violento. “Él sabía cómo manipular, porque me conocía hacía bastante, y sabía qué palabras decirme para que a mí me duela, él hacía lo que quería conmigo, porque agrego, porque con él tuve mi primera relación que fue antes de los 16, porque yo siempre hacía lo que él quería...”.

Contó que como él estaba más calmado, aceptó que la llevara a su casa, que no recuerda la hora, pero que cuando entraron pasaron por la cocina y que Fernando fue quien tomó el arma de su padre, que estaba sobre la heladera.

“Y ahí empezó a joder, a moverla para todos lados, mirá el fierro de tu viejo, y entonces me enojé y empecé a decirle pelotudo y como él se reía me enojé y le dije que era un enfermo y me fui a mi habitación, él me siguió, había dejado el arma porque en mi habitación no entró con el arma...”.

Luego, Nahir dijo que Fernando la abrazó y le dijo que todo era una broma. También, que pudieron hablar y tuvieron relaciones. Y que después “empezó a reprocharme con los chicos que me veía”, “porque era una trola, y además y porque me había visto dándome un beso con un chico de nombre Rafael. Y le conté que hacía tiempo que me hablaba con él, yo a Fernando nunca le conté que con alguien me veía desde hacía más tiempo, entonces se enojó mal, le dio un ataque de ira... Cuando le digo eso me tira de los pelos, me empieza a decir un millón de cosas, a insultar, y me dijo una palabra que él sabía que me afectaba, me dijo que era una ‘depresiva’. Entonces me largué a llorar mal..."

Nahir contó que le echó en cara que Rafael la respetaba, que era mil veces mejor que él, “y ahí se enojó del todo, me agarró del pelo, me sacó de la habitación y cuando pasamos por la cocina él agarra el arma de nuevo y me apuntó en la panza, que yo me iba a ir con él porque yo era de él...”.

Te recomendamos: Los escalofriantes detalles que dio Nahir cuando confesó el crimen

La estudiante detalló que Fernando la empujó por la escalera y le exigió que lo acompañara: “Entonces apretó el gatillo del arma y me dijo que no se me ocurra gritar o salir corriendo, después se guarda el arma en el pantalón y me hizo esperar hasta que saca la moto... Me empezó a gritar y decir que yo me iba con él... antes de llegar a la esquina él vio a un chico con el que yo me hablaba que se llama Joaquín,... me decía que yo me callara, y me empieza a hacer preguntas agresivamente, si me había visto con él, si me seguía hablando, iba gritando... que era una zorra, me decía sos un asco de persona y después fue todo el camino insultándome... En un momento yo me quiero tirar de la moto y él acelera con todo y ahí me agarro de él, le quise sacar el arma, pero él la tenía sostenida con una mano... me seguía diciendo cosas, como que me seguía viendo con todo el mundo...”.

Nahir agregó: "Él manejaba como un loco, a toda velocidad, se reía, ella gritaba, que estaba muerta de miedo, y que en un momento él perdió el control de la moto “y en ese momento me agarro de él... Y le saqué la pistola, ni siquiera miré cómo la agarré y en ese momento que frena de golpe, yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos los dos de costado, me alcanzo a parar y como no entendía nada empecé a temblar, me quedo como sorda, quedé como boba, y me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió, me quedé de nuevo sorda y ahí reaccioné y tiré el arma al piso, no sabía qué hacer, estaba nerviosa, estaba temblando y no sabía qué había pasado, y lo primero que se me pasó por la mente es que el arma era de mi papá y que le iban a echar la culpa a él, y entonces agarro el arma me fui a mi casa, caminando, cuando llegué estaban todos durmiendo, dejé el arma donde estaba y me fui a acostar y tenía nervios y no sabía si lo había matado, no sabía lo que le pasó, después se levanta mi papá... No hablamos, me dormí media hora hasta que me llamó la mamá de Fernando y me preguntó si yo había estado con él y le dije que sí, y ahí me enteré que él había fallecido, porque no sabía lo que había pasado, no tenía noción de las cosas, ni menos que pasara eso...”.

Tras salir de la Fiscalía, los periodistas le consultaron si estaba arrepentida y ella no respondió. Por su parte, el abogado querellante, Juan Carlos Peragallo comentó "Esta es su tercera declaración. Tuvo una testimonial y dos indagatorias. A mi criterio no la favorece cambiar lo que ya declaró. Es poco convincente que el crimen haya sido accidental". Dijo que todo se trata de una estrategia para atenuar la pena por una supuesta violencia de género.