Escándalo por un polémico audio de Triaca insultando a su empleada

Fotos Jorge Triaca.

Hoy 11:59 -

En las últimas horas, se difundió un audio de WhatsApp en el cual él se escucha a Jorge Triaca insultando a su empleada y diciéndole que ya no se presente a trabajar.

"Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la c... de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", se escucha con claridad. El ministro reconoció que es él quien habla en el audio y pidió disculpas, mientras explicó que todo fue en medio de una situación "estresante".

Tras la difusión de la nota de voz, la empleada reconoció que la familia del funcionario la tuvo en negro durante 3 años, situación que cambió pocos días antes de que Triaca asuma como ministro.

AUDIO | "Sandra no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda". Así despidió el ministro de Trabajo Jorge Triaca a su empleada, Sandra Heredia. pic.twitter.com/0TbI1EvvjL — Juan Amorín (@juan_amorin) 15 de enero de 2018

Por su parte, Triaca agregó hoy: "Los fines de semana voy a la quinta a recibir personas del trabajo. Tengo mi silla de ruedas que está en la quinta, donde voy con mi auto y me bajo en la silla de ruedas. Como no la encontraba a Sandra, y le había avisado el día anterior que tenía que estar ahí y no aparecía, fue producto de ese estrés por tener acceso a mi silla de ruedas y poder recibir a la gente".

Aun así, la mujer denunció públicamente que Triaca la echó sin pagarle la indemnización y que la había empleado en negro. Según explicó, trabajó como casera en la quinta familiar del ministro, que se encuentra en Boulogne.

En las redes sociales, los usuarios comenzaron a pedir la inmediata renuncia de Jorge Triaca ante el vergonzoso hecho.