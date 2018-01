Siguen los problemas para Boca: otros dos jugadores involucrados

-

El Mundo Boca está sacudido desde este martes por la denuncia por violencia de género contra los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios. La acusación golpeó fuerte y los jugadores, a los que Guillermo Barros Schelotto pensaba originalmente alinear esta noche contra Aldosivi, fueron citados a declarar a la Justicia y su futuro es incierto.

Pero los coletazos del escándalo no se terminan en los dos jugadores señalados inicialmente, porque además de Cardona y Barrios aparecieron en el escenario el también colombiano Frank Fabra y el arquero de la Selección Sub 20 Manuel Roffo.

En el caso de Fabra y Roffo, no figuran entre los acusados pero sí deberían presentarse más adelante a declarar en calidad de testigos por lo ocurrido en la supuesta fiesta privada en Puerto Madero durante el fin de semana.

Tanto Cardona como Barrios juran su inocencia en el hecho y explican su presencia en el lugar porque fueron a cortarse el cabello con el peluquero de siempre, quien estaba acompañado por dos bailarinas. Las versiones, reproducidas hasta el hartazgo y sin chequeo alguno, decían que los jugadores estaban borrachos y drogados y acompañados por amigos. Y que agredieron física y verbalmente a las jóvenes.

“Estoy muy dolido y triste por todo lo que se está diciendo. Tengo esposa y tres hijas, ¿con qué cara me dirijo a mi nena de 7 años?”, declaró Edwin Cardona en De una con Niembro (AM 990). Agregó: “Nosotros nos estábamos cortando el pelo. Es el peluquero de toda la vida, él puede atestiguar que no ocurrió nada. Quiero llegar al fondo de esto”.

El volante colombiano resaltó: “Es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mí son sagradas, jamás en la vida haría algo así. Tengo la mente sumamente tranquila. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esta manera”.

Su compañero y compatriota Wilmar Barrios también enfrentó a los micrófonos. “Más allá de lo que se dice nosotros estamos tranquilos porque nada de esto es cierto. Nos duele a nosotros y a nuestras familias”, dijo en ESPN.

“Es raro que no se haya hecho una denuncia formal. Cuando vas a hacer una denuncia vas con las pruebas contundentes y te asegurás tener como responder. No vas a venir a demandar sólo diciendo que alguien te violó. Por eso queremos llegar al fondo de la cuestión”, disparó.

Desde la parte acusadora hubo silencio hasta última hora de la tarde, cuando el abogado de las dos bailarinas, Juan Cerolini, aseguró haber presentado la denuncia por “violencia de género” en Prefectura -que tiene jurisdicción en Puerto Madero- y aseguró, en Gol de Vestuario (AM 1240) que “Barrios en un momento, según el relato de una de las chicas, sac