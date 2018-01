Citan a docentes a presentarse en el Consejo de Educación

Hoy 14:15 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Administración, perteneciente al Consejo General de Educación, cita a las personas y/o instituciones que se detallan, al objeto de que concurran a interiorizarse del estado de sus trámites y las resoluciones recaídas en cada caso:

González, Juan F. - Asunto Nº 62403/2017;

Garnier, Aida L. - As. Nº 56030/2017;

Villalva, Mónica A. - As. Nº 61567;

Fierra, María V. - As. Nº 62343/2016;

Rectoría del Agrupamiento 86001, As. Nº 62937/2017

Rodríguez, María Cecilia - As. Nº 58467/2017.

AVISO II

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas del Nivel Primario, dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas y responsables de instituciones que se mencionan a continuación, a concurrir a la mencionada dependencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 12:00.

Asunto. 36011/17 Dir. Esc. 1240; As. 9233/17 Dir. Esc. 1038; As. 48359/17, Dir. Esc. 888 - As. 22423/16, Hermida, Elsa M.; As. 45094/16, Mattos Silvetti, Rubén; As. 50397/15, Cisneros, Norma B.; As. 59660/16, Galván, María S.; As. 68139/16, Godoy, Vilma Liliana; As. 40902/17, Dir. Esc. 687; As. 60790/16, Dir. Esc. 968; As. 63436/16 Trejo, Alcira L.; As. 42028/17 Coman, Eulogio; As. 45108/17, Bustos, Brígido L.;- As. 15767/17, Verón, Graciela del V.; As.12592/17 Abutt, Hilda P.; As. 2976/17, Santillán Mercedes y Ledesma María; As. 43751/17- Dir. Esc. 319; As. 23550/17- López, Sandra del V.; As. 39734/17, Brandan, Elma A.

AVISO III

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas del Nivel Primario, dependiente del Consejo General de Educación, CITA a las personas y/o responsables de Instituciones que se enuncian, a concurrir a la mencionada dependencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 12:00.-

Asunto Nº 45302/17, Dirección Esc. 891; As.48155/17, Dir. Esc. Nº 499; As. 53671/17 Dir. Esc. Nº 436; As. 53302/17, Tévez, Gabriela R.; As. 45899/17, Dir. Esc. 911; - As. 20224/17, Miranda, Ana C.; As. 30686/16, Dir. Esc 128; As. 28828/17 Guerra, Rossana; As. 35186/17, Dir. Esc. 737; As. 51294/17, Ordoñez, Natalia M.; As. 40893/17, Gorosito, Verónica; As. 55172/16, Peralta, Esilda; As. 65878/16, Díaz, Fernando R.; As. 35149/17, Rivas, Roxana M.; As. 6266/17, Dir. Esc. 252; As. 32673/17, Serrano, Nilda B.; As. 66415/16, Llanos, Claudia K.; As. 68100/16, Quiñonez, Héctor D.; As. 52834/17, Dir. Esc. 62 ; As. 33381/17, Dirección Escuela Nº. 602