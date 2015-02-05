CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Enero 2018

A LAS 21.30 EL SULTÁN

Hoy 20:27 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.50 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 DE A DOS

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA BASKET - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA BASKET ®

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.37 PERDIDOS EN EL ESPACIO

10.07 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

11.55 REYES DE LAS OLAS

13.32 TOMA MI MANO

15.50 NOVIA FUGITIVA

18.07 EL DOCTOR CABLE

19.58 TONTO Y RETONTO

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.54 OJOS BIEN CERRADOS


TCM

07.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.05 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

08.31 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

08.57 LA NIÑERA

09.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.13 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.39 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

11.05 LA NIÑERA

11.31 EL TERROR DE LAS CHICAS

13.19 ETERNAMENTE AMIGAS

15.37 TIEMPOS DE GLORIA

17.47 TODO POR UN SUEÑO

19.40 EL CHACAL

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO


TNT

06.47 MAREA ROJA

08.47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

10.55 AVIONES

12.27 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

15.18 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

17.44 NANNY MCPHEE - LA NANA MÁGICA

19.34 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

22.00 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

00.06 GODZILLA


SPACE

07.53 EL RESCATE

10.03 TRANSIBERIANO

11.59 LA PÁGINA OCHO

13.56 BLINDSIDED

15.25 ANACONDA

16.59 TIEMPO EN CONTRA

18.43 EL CÓDIGO SECRETO

20.22 GRAVEDAD

22.00 EVERLY

23.40 MARBLE HORNET


CINECANAL

09.30 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

11.15 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

13.40 LADRONA DE LIBROS

16.00 BAILE CALIENTE

18.20 CHICAS PESADAS 2

20.00 EL JUEGO DE LA FORTUNA

22.02 AMERICAN CRIME STORY

23.00 TIEMPOS VIOLENTOS


SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR:

LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA,ANIMACIÓN (ATP)

18/01 -19/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105 Minutos

18/01 - 22:00 (subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

18/01 - 19/01 - 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

18/01 - 21:40 (subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

18/01 - 19/01-17:15 (Cast) 20:00 (Cast)

TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 16 AÑOS)

18/01 - 22:15 (subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

18/01 - 19/01- 17:30 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS)

18/ 01- 24/01 19:40 (Cast)

NO DORMIRÁS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

18/01 - 22:25 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13

18/01 - 17:30 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

COCO ATP, CASTELLANO 2D 18:20- 20:50- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS LOS DÍAS)

Venta anticipada

“50 sombras liberadas”

Estrena el 08 de febrero 2018

 
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