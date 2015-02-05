CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Enero 2018
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 20:27 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.50 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 DE A DOS
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA BASKET - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA BASKET ®
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.37 PERDIDOS EN EL ESPACIO
10.07 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
11.55 REYES DE LAS OLAS
13.32 TOMA MI MANO
15.50 NOVIA FUGITIVA
18.07 EL DOCTOR CABLE
19.58 TONTO Y RETONTO
22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS
23.54 OJOS BIEN CERRADOS
TCM
07.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.05 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
08.31 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
08.57 LA NIÑERA
09.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.13 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.39 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
11.05 LA NIÑERA
11.31 EL TERROR DE LAS CHICAS
13.19 ETERNAMENTE AMIGAS
15.37 TIEMPOS DE GLORIA
17.47 TODO POR UN SUEÑO
19.40 EL CHACAL
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
06.47 MAREA ROJA
08.47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
10.55 AVIONES
12.27 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
15.18 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
17.44 NANNY MCPHEE - LA NANA MÁGICA
19.34 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
22.00 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
00.06 GODZILLA
SPACE
07.53 EL RESCATE
10.03 TRANSIBERIANO
11.59 LA PÁGINA OCHO
13.56 BLINDSIDED
15.25 ANACONDA
16.59 TIEMPO EN CONTRA
18.43 EL CÓDIGO SECRETO
20.22 GRAVEDAD
22.00 EVERLY
23.40 MARBLE HORNET
CINECANAL
09.30 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
11.15 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
13.40 LADRONA DE LIBROS
16.00 BAILE CALIENTE
18.20 CHICAS PESADAS 2
20.00 EL JUEGO DE LA FORTUNA
22.02 AMERICAN CRIME STORY
23.00 TIEMPOS VIOLENTOS
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR:
LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D):
AVENTURA,ANIMACIÓN (ATP)
18/01 -19/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
EL PASAJERO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105 Minutos
18/01 - 22:00 (subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
18/01 - 19/01 - 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
18/01 - 21:40 (subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
18/01 - 19/01-17:15 (Cast) 20:00 (Cast)
TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 16 AÑOS)
18/01 - 22:15 (subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
18/01 - 19/01- 17:30 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS)
18/ 01- 24/01 19:40 (Cast)
NO DORMIRÁS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
18/01 - 22:25 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13
18/01 - 17:30 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP, CASTELLANO 2D 18:20- 20:50- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS LOS DÍAS)
Venta anticipada
“50 sombras liberadas”
Estrena el 08 de febrero 2018