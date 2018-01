Boca Juniors perdió por penales ante Aldosivi

Fotos Boca se confió y Aldosivi llegó a la igualdad en Mar del Plata.

17/01/2018 -

En medio de un clima enrarecido por la denuncia contra dos futbolistas de su plantel, Boca perdió 4 a 2 por penales frente a Aldosivi tras empatar 2 a 2 en el estadio José María Minella de Mar del Plata en el encuentro que marcó el regreso de Carlos Tevez al club después de su paso por China.

Sin Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra (los dos primeros, acusados por lesiones y amenazas por dos mujeres, y el tercero, testigo del hecho), quienes se quedaron en Buenos Aires Guillermo Barros Schelotto se vio forzado a rearmar lo que tenía previsto de antemano.



Así, aparecieron entre los once el debutante Emmanuel Mas en el lateral izquierdo, el uruguayo Naithan Nández en el centro del campo y Cristian Espinoza en el ataque, junto a Tevez y al otro debutante, Ramón Darío Ábila.



Ante un rival que puja por volver a Primera ( se ubica a dos puntos de la cima en el torneo de la B Nacional), Boca marcó su superioridad desde el arranque y acumuló situaciones para ponerse en ventaja.



La primera fue con un buen desborde por la derecha de Gino Peruzzi que terminó con una muy floja definición de Ábila, quien le erró por mucho al arco defendido por Sebastián Moyano. Luego lo perdió Nández, tras una linda maniobra de Cristian Pavón por la izquierda.

El grito que se hacía esperar llegó a los 25 minutos en una maniobra de contragolpe y facilitada por la mala cobertura de los marplatenses: Tevez combinó de cabeza con Espinoza, el ex jugador de Huracán aceleró y sirvió al medio para que Pavón solo tuviera que empujar a la red.

Más allá de una chance clarísima de Aldosivi, surgida de un grosero error defensivo y que terminó con una salvada providencial de Mas casi sobre la línea, Boca siempre controló el juego durante el capítulo inicial y coqueteó con el segundo tanto.

Muy cerca estuvo Tevez de gritar su primer gol en su tercera etapa en el club.

A los 39 minutos y favorecido por las ventajas que ofrecía su rival, el delantero quedó cara a cara con Moyano, pero su toque suave se estrelló contra el poste izquierdo.

En el arranque del complemento pareció que Boca encaminaría definitivamente el duelo.

A los 3 minutos consiguió el segundo tanto en el estreno goleador de Ábila, quien recogió un balón suelto en el área tras un rebote y batió a Moyano con una potente media vuelta.

Y enseguida el ex jugador de Huracán volvió a enviar el balón a la red, pero el árbitro Fernando Echenique anuló la maniobra por indicación de uno de sus asistentes por una posición adelantada muy fina del atacante.

Sin embargo Aldosivi no se dio por vencido, más allá de que parecía muy lejos en el juego y en el resultado. A los 7 minutos, el Tiburón dispuso de un tiro libre a 30 metros del arco defendido por Agustín Rossi. ¿Muy lejos? No, al menos para Arnaldo González. El ex jugador de Quilmes y Defensores de Belgrano despachó un derechazo teledirigido que se transformó en el 2 a 1.

Y si el gol de González fue bueno, el de Cristian Chávez fue aun mejor. El delantero que surgió de San Lorenzo y que llegó a vestir la camiseta del Napoli italiano recibió de Franco Canever sobre la banda izquierda, se acomodó y sacó un bombazo que dejó sin chances a Rossi.

El correr de los minutos fue acompañado por los cambios, que le fueron quitando ritmo al juego. A la salida por lesión en el primer tiempo de Pablo Pérez (lo reemplazó Sebastián Pérez) se sumó la renovación completa del ataque: Guillermo sacó a Espinoza, Tevez y Ábila y puso a Gonzalo Maroni y Walter Bou, además de incluir a Julio Buffarini.

Más allá de una buena de Aldosivi, con un derechazo cruzado de Chávez que besó el poste derecho del arco de Rossi, y algún intento sin claridad de Boca, el partido se encaminó definitivamente hacia los penales.

En esa serie, los fallos de Pavón (se lo atajó Moyano) y Walter Bou (la tiró por arriba del travesaño) permitieron que los marplatenses se quedaran con una amplia sonrisa veraniega ante un rival que tiene buena parte de su cabeza puesta en otros asuntos.