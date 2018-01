Les habló a jóvenes que se quedan "sin batería" y pierden "la señal"

Fotos PEDIDO. Los exhortó ser "jóvenes samaritanos que nunca abandonan a un hombre tirado en el camino".

18/01/2018 -

El papa Francisco se reunió con los jóvenes chilenos en el santuario de Maipú, en Santiago de Chile, y a ellos les expresó su preocupación por aquellos que ‘se quedan sin batería’ y pierden ‘la señal’ con el mundo.

Como suele hacer en los encuentros con los jóvenes, Francisco utilizó el lenguaje juvenil y contó que un chico le confesó que se ponía de mal humor cuando se le acaba la batería del móvil o perdía la senal de internet porque se quedaba fuera del mundo.

"En la fe nos puede pasar lo mismo y cuando comienza a bajar nuestro ancho de banda y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal", senaló Francisco a los jóvenes. Antes los miles reunidos en ese santuario y que habían esperado durante horas la llegada del papa, les dijo que al perder "esa conexión que le da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza" y citó una estrofa de una canción del grupo rock chileno "La Ley".

"Me preocupa cuando, al perder señal, muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como perdidos. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Todos somos necesarios e importantes, todos tenemos algo que aportar", les dijo.

El Papa dio a los jóvenes también su particular ‘contraseña’ para sus celulares y les animó a apuntarla: "Qué haría Cristo en mi lugar?". En la escuela, en la universidad, en la calle, en casa, entre amigos, en el trabajo; frente al que le hacen bullying".

"Es la contraseña, la batería para encender nuestro corazón, encender la fe y la chispa en los ojos", indicó.