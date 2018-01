Fotos El amigo de Francisco defendió la causa mapuche y destacó el mensaje que brindó el Santo Padre

18/01/2018 -

Juan Grabois, el amigo del papa Francisco, estuvo en Temuco junto con dirigentes sociales, entre ellos Barrios de Pie, además de Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, y el exlegislador porteño Mario Cafiero. Antimacrista declarado, Grabois habló con EL LIBERAL sobre la amistad que tiene con el Santo Padre y aseguró que vino a Temuco para participar de la misa y "acompañar a Francisco para reforzar esas consignas que compartimos: tierra, techo y trabajo". Abogado y creador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular dijo sentirse orgulloso de compartir no solamente la amistad sino también la concepción humanista que tiene Francisco. "Es un hombre sabio, que irradia paz y siempre busca que las personas tengan una mejor calidad de vida", dijo. El licenciado en Ciencias Sociales habló también del conflicto mapuche en la Argentina. "Es muy importante el mensaje que ha brindado Francisco en relación al conflicto con el pueblo mapuche. Es importante en estos momentos que vivimos en la Patagonia argentina y chilena y en todo el continente", remarcó el dirigente social argentino a EL LIBERAL.

Quien fuera asesor del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz de el Vaticano, dio su punto de vista en relación a los hechos violentos en distintas regiones de Chile, entre ellas la quema de varios templos, además de las amenazas de muerte al Papa. "No fueron los mapuches, no se puede identificar a un pueblo por hechos aislados de tres o cuatro. No hay terrorismo aquí, es una fantasía. Francisco vino a reforzar la lucha de los pueblos originarios. El mensaje está dirigido a todo el mundo, a toda la humanidad". ¿Cuándo vendrá Francisco a la Argentina?, fue la inevitable pregunta. Prefirió ser cauto y no emitir opiniones. En tanto, sí opinó sobre lo que sucedió en Buenos Aires con el Partido Obrero.

"En la Argentina pusieron una bomba y se la atribuyeron al Partido Obrero, que nunca usó la violencia como metodología de hacer política. Hay que pensar a quién le sirve: a los que apuestan a que haya caos y violencia en América Latina para que sea más fácil saquear los recursos naturales", enfatizó el gran amigo de Bergoglio. Grabois tuvo el privilegio de ser recibido por Francisco junto con Juan Namuncurá, sobrino bisnieto del beato Ceferino Namuncurá.

Fue después de celebrar una misa en Temuco, en el sur de Chile. Grabois, hasta el 1 de enero ofició como asesor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz,. Organizó una misión que llevó a 500 militantes, para participar de las misas de su amigo Francisco.

La carta de Namuncurá Quien también se reunió con Francisco, por 20 minutos, fue Juan Namuncurá. "Fue muy emocionante estar presente y ser testigo del acto, así como descubrir el lema mapuche en el inicio de la misa", destacó.

Namuncurá mostró su alegría por encontrar en la homilía del Papa algunas ideas de una carta que le envió.

"Cuando lo vi me tomó de la mano y me dijo: ‘Tu carta es hermosa, me llegó mucho, es lo que estamos esperando. Es esto’", dijo Namuncurá, que se definió como "no católico. Ceferino fue como un puente del mundo mapuche a lo que era el mundo nuevo para nosotros, la Europa moderna".