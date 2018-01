Habrían clonado patentes de autos a un médico y a ingeniero

Fotos ENIGMA. La Fiscalía requerirá diversos informes.

18/01/2018 -

Un médico y un ingeniero santiagueños habrían sido víctimas de una banda interprovincial, dedicada a clonar patentes de autos y apelar a una pluralidad de delitos, incluido jugoso cobro de multas inexistentes.

Ello se desprende de una incipiente investigación que impulsa la fiscal Aída Farrán Serlé, quien confirmó la noticia ayer a EL LIBERAL.

El prólogo sorprendió al médico y al ingeniero, al recibir sendos sobres por infracciones que habrían cometido en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, ambos reaccionaron azorados porque en las fechas subrayadas no habrían viajado a Buenos Aires.

Sugestivo

Otro detalle nada intrascendente era que la patente era la misma, pero no la marca, o modelo, de los automóviles.

Rápido, los dos santiagueños intentaron hacer su descargo, pero el órgano nacional les habría exigido viajar y tramitar todo en dicha provincia.

Los dos incidentes les generarían consecuencias graves y de efectos multiplicadores.

Primero, Buenos Aires no cesa en su propósito de exigirles pagos de hasta $ 7.000 por las infracciones.

Segundo, ante la no efectivización automáticamente fueron incluídos en el Registro Nacional de Datos.

¿Consecuencias directas? Casi imposible vender las unidades ligadas a las infracciones.

Judicialización

Carentes de una salida, médico e ingeniero formalizaron la denuncia, afirmando que les han sido clonadas las patentes.

Como pruebas, acompañaron documentos y fotografías en que se advierte que se trata de dos vehículos diferentes.

Prima facie, la Fiscalía dispondrá una batería de medidas.

"Solicitaremos un informe al Registro del Automotor, en pos de confirmar, o descartar, la existencia de patentes iguales", explicó Farrán Serlé.

"Me corroboren si se trata, o no, de la patente de los santiagueños. También, me envíen los soportes fílmicos que acompañan a la infracción", ahondó.

Finalmente, no descarta "requerir el pedido de secuestro de las unidades que circulan en Buenos Aires" con las chapas patentes ¿clonadas? de las dos supuestas víctimas.