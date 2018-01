La Anmat prohibió el uso de inyectables de la firma Lemax

18/01/2018 -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) clausuró "en forma preventiva" dos establecimientos de la firma Lemax Laboratorios SRL y prohibió el uso y la comercialización de "todos los productos inyectables, con vencimiento vigente" elaborados por la empresa.

La disposición fue publicada hoy en el Boletín Oficial. La clausura "en forma preventiva" de los establecimientos fue dispuesta "hasta tanto se subsanen los incumplimientos detectados" durante una inspección.

"No poseían el certificado de habilitación correspondiente para elaborar productos estériles; las áreas correspondientes a líquidos no estériles y soluciones para nebulizar habían sido desactivadas y asignadas a otras actividades productivas sin la autorización correspondiente; el área de soluciones parenterales estaba en obra; no disponían de áreas para soluciones parenterales de pequeño volumen; se trasladaron las áreas de revisado y acondicionamiento", detalló la Anmat.

Además, el organismo prohibió "el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los productos inyectables, con vencimiento vigente, elaborados por Lemax Laboratorios SRL y ordenó a la firma "el recupero del mercado de todos los productos inyectables, con vencimiento vigente".

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es un organismo creado en el ámbito de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social de la República Argentina.