Karina Jelinek cautivó en Punta del Este a las cámaras con el make up que estuvo a cargo de Vicky Zavalía

18/01/2018 -

Karina Jelinek protagonizó una producción de fotos para la revista Caras, en Punta del Este, y antes de posar para el fotógrafo compartió una selfie en Instagram, en la que agradeció a la santiagueña Vicky Zavalía, quien estuvo a cargo del make up, y quien aprovecha su tiempo de descanso en la costa esteña para maquillar a las estrellas, ya que su maletín de cosméticos la acompaña a todos lados.

No es la primera vez que Vicky, la autora de los videos de make up que se suben todos los sábados al sitio web del diario EL LIBERAL, maquilla a una figura famosa. Cada verano, los eventos en Punta del Este se multiplican, y a la santiagueña se le abren por delante las oportunidades para demostrar lo que sabe hacer. "Es fundamental tratar de expandirse en lo que uno hace. No solo quedar en la provincia, sino abrirse espacio en el país, y a nivel internacional, también. Es una manera de crecer como nombre y en carrera profesional, es una meta más. Por eso, aunque estoy de vacaciones aprovecho de hacer contactos y de trabajar", explicó la maquilladora profesional, Vicky Zavalía.

Este año, además de Karina Jelinek, maquilló a Gabi Castellani, esposa del empresario Christiano Ratazzi y a Teresa Calandra.

"Mis clientes ven a las estrellas producidas, impecables y una vez que saben que he maquillado a alguna me preguntan qué les puso, cómo tienen la piel, o me piden que las maquille como a una de ellas. Siempre trato de moverme, de no quedarme en el mismo público, de abarcar más", explicó Vicky. Y adelantó que este verano se usa mucho el efecto bronceado, en el rostro, en los ojos, para lograr un efecto uniforme con el cuerpo, ya que las famosas se cuidan de no exponer mucho sus rostros al sol. "Se usan los labiales metalizados, bronzer en los pómulos, pestañas postizas y cejas bien marcadas y tupidas", agregó.