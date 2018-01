Flor Peña se solidarizó con Lucía Celasco y pidió leyes severas

18/01/2018 -

Cuando se conoció la noticia del intento de extorsión a Susana Giménez por unos videos pornos de su nieta Lucía Celasco, que pertenecen a su intimidad y que habrían sido tomados de iCloud muchos recordaron a Florencia Peña, de quien hace cinco años filtraron imágenes suyas manteniendo relaciones sexuales con su entonces pareja, Mariano Otero, las cuales las tenía guardadas en un celular.

La actriz que acaba de dar a luz a su tercer hijo, fruto de su relación actual con el abogado salteño Ramiro Ponce de León, no tardó mucho en hacer su descargo en las redes sociales por la situación que está atravesando la nieta de Susana y brindarle todo su apoyo.

"Pasaron cinco años de la filtración de imágenes no consentidas de mi intimidad. Cinco juicios a distintos medios, incluyendo a Google y Yahoo, con la incertidumbre de no saber cómo fallará la Justicia. Los delitos informáticos no van a parar hasta que esos actos tengan reales consecuencias", reflexionó molesta por la repetición de estos actos, según lo reflejó Ciudad.com.

En otro párrafo de los textos que escribió en Twitter, Florencia habló del machismo y se solidarizó con Lucía Celasco. "La mirada de género sobre estos delitos también es indispensable. La violencia que una mujer soporta al ser exhibida su intimidad masivamente y sin consentimiento es atroz. Es imperioso que las leyes castiguen severamente estos delitos.... Y mi solidaridad con Lucia Celasco y su familia. Ojalá estos casos nos ayuden a sentar jurisprudencia y que se haga Justicia. Yo llevo 5 años esperando y pueden ser 8 más sin certezas sobre el resultado. Espero que la Justicia actúe de forma contundente. Lo necesitamos", enfatizó.

Por otra parte, consultada por Ratingcero sobre los dichos de Carlos Tévez sobre que lleva a su hijo "Lito al barrio a que le den un par de cachetazos", porque sino estaría "ahí de doblar la muñeca", Florencia señaló: "Me cayó fatal el comentario de Tévez porque es un ídolo para los pibes y su opinión tiene mucho valor". "No podemos seguir estigmatizando las elecciones sexuales y las libertades individuales", agregó. Como se recordará, la actriz contó en varias oportunidades que su hijo Juan va al colegio vestido de rosa o con collares y pulseras.