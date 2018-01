"El trabajador de la paz debe saber vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones", dijo el Papa

Fotos CEREMONIA. Grandes espacios vacíos se registraron en la ciudad de Iquique (Chile), donde asistieron pocos feligreses a la misa de Francisco.

19/01/2018 -

Más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo es lo que destaca la figura y mensajes que lleva por el mundo el papa Francisco. En los días que estuvo en Chile, abogó por la paz y la justicia.

En el Parque O’Higgins (Santiago de Chile), en su primera misa habló de la paz . Y fue contundente en su homilía: "¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de verdad! A golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra, Esta es la única manera que tenemos de tejer un futuro en paz, de volver a hilar una realidad que se puede deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones, que nacen de pretender crecer y darse un nombre, de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir no le hago mal a nadie, ya que como decía san Alberto Hurtado: "Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien".

Mapuches

En Temuco, durante la homilía en el aeropuerto de Maquehue, hizo un fuerte llamamiento a la unidad e integración entre las distintas culturas. Y lo formuló mencionando nada más ni nada menos que a Violenta Parra cuando dijo "Arauco tiene una pena que no la puedo callar".

"Este paisaje nos eleva a Dios y es fácil ver su mano en cada criatura. Multitud de generaciones de hombres y mujeres han amado y aman este suelo con celosa gratitud. Y quiero detenerme y saludar de manera especial a los miembros del pueblo Mapuche, así como también a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes: rapanui (Isla de Pascua), aymara, quechua, atacameños, y tantos otros", indicó. Además, hizo referencia a las violaciones de los derechos humanos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La "señal" y la "batería"

El Papa se reunió con los jóvenes chilenos en el santuario de Maipú, en Santiago de Chile, y a ellos les expresó su preocupación por aquellos que ‘se quedan sin batería’ y pierden ‘la señal’ con el mundo.