Angelici: "Creo en la presunción de inocencia"

Fotos REACCIÓN. El presidente de Boca criticó a los medios que se adelantaron a condenar a los jugadores por el hecho.

19/01/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó hoy que cree "en la presunción de inocencia" de los futbolistas colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, involucrados en un confuso episodio con mujeres en un departamento de Puerto Madero el pasado fin de semana.

"Tomo nota, no actúo en caliente, creo en la presunción de inocencia. Cualquiera te puede denunciar. Denuncias hay miles todos los días, dejemos que la Justicia actúe", aseguró Angelici en Closs AM590.

"Los colombianos se entrenaron en Buenos Aires para no trasladar el problema a Mar del Plata. Están a disposición de la Justicia. El martes se entrenarán junto al resto del plantel", adelantó.

"Vamos a esperar lo que dictamine la Justicia y a partir de ahí nos reuniremos en Comisión Directiva si es que realmente sucedió algo y quedó comprobado por la Justicia", remarcó.

Así Angelici le bajó los decibeles a sus primeras declaraciones en la que confesó que no iba "a temblarle el pulso" para tomar una decisión.

"Aquí todos son jueces. Para los medios ya están juzgados y condenados y no es así, solo es una denuncia, luego la Justicia dictaminará", reiteró.

"Algunos medios se apuran a dar una condena social a los colombianos, sin importar los jugadores, su familia. Aún no se sabe si para la Justicia son culpables o inocentes".

"Prefiero estar en los medios por lo futbolístico y no por esto. Pero como no tengo la claridad de lo que sucedió no puedo tomar ninguna determinación. Los jugadores tienen el respaldo de sus compañeros ya lo dijo Pablo Pérez".

Angelici, por último, señaló: "Cuando llegue a Buenos Aires vamos a revisar los contratos. Ya lo hablé con el departamento de legales, vamos a agregar algunas cláusulas, realizaremos un protocolo de conducta para el plantel", adelantó.

Más temprano Cintia Susana Jiménez, una de las dos presuntas víctimas de Cardona y Barrios, dijo: "En mi declaración aclaré que no sufrí abuso sexual ni amenazas con cuchillos, pero sí maltrato".

La mujer, en comunicación con C5N, sostuvo también que no es "bailarina ni prostituta", que está embarazada de tres meses y que tiene dos hijos.

"Había una cuchilla en la mesa, no sé con qué motivo, pero nunca fui amenazada ni nada de eso. Sufrí maltrato por parte de los jugadores, pero nunca abuso sexual ni fui violada. Declaré ayer durante 11 horas, terminé muy tarde a la noche y me descompensé".

"No sé qué habrá dicho o lo que dirá en su declaración Cathy (por Amanda Catherine Alayo, la otra denunciante), pero yo fui muy clara en cuanto que no hubo nada de la violencia física en contra mío".