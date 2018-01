El parqué, un viejo sueño que ya es una realidad

Fotos LOGRO. La comisión directiva que encabeza Carlos Basualdo concretó un gran anhelo de la institución de calle Salta

19/01/2018 -

La imagen de Independiente BBC tuvo un cambio notable los últimos años. No solamente por el aspecto deportivo (está jugando su segunda temporada en la Liga Argentina de Básquet), sino también en lo institucional y, sobre todo, lo estético, de la mano de una comisión joven.

La "vedette" del momento en el club es el parqué, que luce imponente junto al logo que deja entrever el crecimiento notable del "Gigante" de calle Salta en éstos últimos cinco años.

"Todos los logros son propios del esfuerzo que hicimos desde el momento que tomamos las riendas de Inde", expresó Carlos Basualdo, presidente de la institución.

"Fue difícil al principio porque el club tenía importantes deudas que no permitían proyectar nada hasta no lograr el equilibrio económico. Y lo pudimos hacer con mucho trabajo. Hoy podemos decir que tenemos una economía equilibrada que nos permitió soñar con lograr grandes cosas. Eso se ve plasmado en este hermoso piso que pronto vamos a inaugurar para así poder ser locales en nuestro estadio", explicó Basualdo.

El participar en la Liga Argentina de Básquet (ex TNA), lleva a la dirigencia a focalizar las energías en el plantel profesional del club. "No es fácil jugar en este torneo, el cual los conocedores de la disciplina aseguran que es uno de los mejores del mundo, pero no por eso descuidamos las formativas y las diferentes actividades deportivas que se practican en el club", señaló el presidente.

En "Inde" se practica vóley, básquet femenino, taekwondo, se proyecta cestobol este año, y todas las categorías de básquet, las cuales siempre son protagonistas en los torneos de las diferentes edades.

"Proyectamos hacer crecer en todos los sentidos a la institución", concluyó.