Seguí en Vivo | El Ferro juega en Catamarca ante San Lorenzo de Alem

19/01/2018 -

Central Córdoba afronta esta noche el primer partido oficial de la temporada en el estadio Bicentenario de Catamarca ante San Lorenzo de Alem, en el que es el partido de ida de la Copa Argentina.

El salteño Federico Guaymás Tornero, es el encargado de impartir justicia. Además de este duelo, se disputa los cruces entre Unión de Villa Krause vs. Sportivo Desamparados (17.30); San Jorge vs. Altos Hornos Zapla (17.30); Sansinena de General Cerri vs. Villa Mitre (18); Juventud Unida Universitario vs. Gimnasia y Esgrima (M) (18); Sportivo Las Parejas vs. Unión Sunchales (20.30); Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (21); Defensores del Pronunciamiento vs. Gimnasia y Esgrima (CDU) (21); Sportivo Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (21); Cipolletti vs. Deportivo Roca (21.30); Rivadavia de Lincoln vs. Alvarado (21.30).