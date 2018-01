Fotos Volvió a acusar a Woody Allen de abuso sexual, en televisión

19/01/2018 -

Por primera vez desde que en febrero de 2014 acusó públicamente a su padre adoptivo, Woody Allen, de abuso sexual, Dylan Farrow apareció en la televisión norteamericana para ratificar su testimonio y decir que el cineasta le tocó sus "labios vaginales y la vulva con el dedo", cuando ella tenía 7 años. Con 32 años, y en parte impulsada por la campaña Time’s Up, surgida luego de las denuncias por acoso sexual en Hollywood, Dylan Farrow habló en una entrevista que ofreció a la cadena CBS. "¿Por qué no querría alentar su fracaso? ¿Por qué no debería estar enfadada?¿Por qué no debería sentirme de alguna forma ultrajada por haber sido ignorada, apartada y porque no me hayan creído durante todos estos años?", se preguntó Dylan, casada y madre. Consultada por la periodista por qué ahora deberían creerle, Dylan contestó: "Supongo que depende de la gente, pero todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien lo crea, he aportado pruebas, soy creíble y estoy diciendo la verdad. Y creo que es importante que la gente se dé cuenta de que una víctima, una persona que acusa, importa, y es suficiente para cambiar las cosas". Por su parte, Allen respondió a la entrevista con un comunicado recordando que las denuncias fueron investigadas por dos departamentos estatales, los que concluyeron que "los abusos nunca habían sucedido", escribió Allen.