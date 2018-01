Se ahogó, en una colonia de vacaciones y sus órganos salvaron 8 vidas

Fotos Nahuel tenía apenas 7 años.

La provincia de Tucumán se encuentra conmovida por la historia de Nahuel, un niño de 7 años que falleció el pasado viernes 12 de enero, tras ahogarse en la pileta del club al que concurría para participar de la colonia de vacaciones.

Sin embargo, en medio del dolor, sus padres decidieron donar los órganos y según confirmó el INCUCAI, ocho vidas fueron salvadas a partir del gesto altruista de Carolina y Carlos, sus padres.

Según contó la madre del pequeño, tenía temor de dejarlo pero los profesores le dijeron "Vaya tranquila, mamá. Los padres no se pueden quedar". Como se había olvidado un vaso y un par de zapatillas, regresó y fue entonces que Nahuel le dio un último beso.

Antes del mediodía la llamaron del hospital y le preguntaron si su hijo tenía una cicatriz y una malla azul. Ella dijo que sí. Entonces le pidieron que vaya al hospital del Niño Jesús, porque su hijo se había descompuesto. El pequeño falleció 24 horas después por las consecuencias de un paro cardiorrespiratorio y las lesiones del episodio de ahogamiento.

"No voy a poder ser mamá nunca más. Estamos destrozados, nos han destruido la vida", dijo Carolina, que ahora junto a su esposo concurrió a la Justicia para pedir intervención. Denunciaron que la pileta no estaba habilitada y que en el club no había nadie para tareas de primeros auxilios.

En las redes, informaron sobre la donación de órganos y recordaron al pequeño con un video.