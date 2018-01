Extraños anillos de nieve sorprenden a los habitantes de Escocia

Hoy 16:48 -

Extraños anillos de nieve sorprendió a los habitantes del South Lanarkshire, en Escocia, según informa Daily Mail.

Este fenómeno natural se forma cuando la nieve está fría pero no congelada, y el viento no es suficientemente fuerte para moverla o romperla. Las 'esculturas naturales' se enrollan como balas de heno y dejan un pequeño rastro tras de sí, el cual muestra cómo se generaron. Son extremadamente delicadas y se rompen al menor contacto.

"Había estado nevando toda la mañana y (mi esposo) me llamó para decirme que en el campo había algo interesante, cerca de nuestra casa [...] No podía creerlo, parecían balas de heno en miniatura pero hechas de nieve. Había cientos de ellas y podías mirar a través de ellas, algunas era realmente grande, y estaban por todas partes. Pero cuando las toqué, eran muy frágiles e inmediatamente se fragmentaron", relata Clarke, enfermera de 55 años y autora de las imágenes del curioso fenómeno.

