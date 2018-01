Actriz de "Pretty Little Liars" confesó que fue abusada

Fotos Lucy Hale.

Hoy 18:52 -

La actriz Lucy Hale dejó en shock a todos sus fanáticos cuando publicó en sus redes sociales una carta en la que contó un momento terrible que le tocó vivir.

Lucy Hale escribió un mensaje en el que relató que, tras dicho episodio, entendía lo que era un abuso sexual, dando a entender que acababa de sufrir ese delito en primera persona.

“Nunca entendí el asalto sexual hasta esta noche. Siempre lo he comprendido, pero nunca había sufrido el verdadero dolor hasta ahora. Mi dignidad y orgullo se han roto. Estoy completamente sin palabras. Lo siento por cualquiera que haya sentido este dolor que siento yo ahora. Pero lo prometo. No voy a dejar pasar el momento sin intentar marcar la diferencia”, fueron las palabras de la actriz de Pretty Little Liars.

Te puede interesar: "Volvió a acusar a Woody Allen de abuso sexual, en televisión"

A pesar de que Lucy compartió su dolor tanto en Twitter como en Instagram, luego borró los posteo y no volvió a hablar al respecto. Sus fanáticos de todo el mundo no paran de brindarle su amor y apoyo.