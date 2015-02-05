CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Enero 2018

A LAS 22.30 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES. LA PELICULA DE SANDRO

Hoy 20:20 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. DIARIO DE GREG 3: DÍA DE PERROS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.45 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE. DESAFÍOS SOBRE OLAS

20.00 CINE. TODO POR AMOR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE. TODO POR AMOR (CONTINUACIÓN)

22.30 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES.LA PELICULA DE SANDRO

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISIONl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

TELEVISIÓN PÚBLICA

15.00 DENTRO DE LA VÍA LÁCTEA

16.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR

17.00 LIGA METROPOLITANA DE HOCKEY- PLAY OFF FINAL FEMENINA 2018


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPIRITUS DE MI TIERRA

15.30 BÁSQUET CAPITALINA

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SGO.

19.00 EN ARMONIA

19.30 EN VIAJE

20.00 RECORDANDO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA BASKET - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA BASKET (R)


CANAL 4

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 EL MUNDO DE ELLAS

21.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

22.00 EL MIRADOR

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV

PELÍCULAS

CINEMAX

06.20 EL REGALO DE NAVIDAD

08.02 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL MONSTRUO LUNAR

09.38 THE HOST

12.00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

14.41 EL APRENDIZ DE BRUJO

16.44 PRISIONERA DEL ESPACIO

18.33 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL MONSTRUO LUNAR

20.09 ENREDADOS

22.00 PETER PAN


TCM

09.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.59 LA NIÑERA

11.25 LA NIÑERA

11.51 TOOTSIE

14.01 LA PISTOLA DESNUDA

15.38 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

17.14 GODZILLA

19.43 LÍMITE VERTICAL

22.00 EL GUERRERO ROJO

23.39 INVASIÓN


TNT

06.57 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

08.47 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

11.18 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

13.57 LA PROPUESTA

15.58 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

18.18 MONSTERS UNIVERSITY

20.06 SON COMO NIÑOS

22.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS

00.21 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE


SPACE

06.00 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

07.52 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

09.38 FLASH POINT

10.54 ICEMAN

12.20 LA TIERRA PERDIDA

14.05 THE GREAT GHOST RESCUE

15.50 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.36 THE KARATE KID

20.12 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.46 KICK-ASS 2


CINECANAL

10.20 LOS FOCKERS

12.25 EDDIE EL ÁGUILA

14.20 TITANIC

17.50 X-MEN

19.45 X-MEN 2

22.00 X-MEN ORÍGENES. WOLVERINE


SONY

06.00 EL ESPANTA TIBURONES

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 BRISBANE INTERNATIONAL

11.00 BRISBANE INTERNATIONAL

13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

13.30 REYES DE LAS OLAS

15.30 EL ESPANTA TIBURONES

17.30 LA GUERRA DE LOS MUNDOS

20.00 CUESTIÓN DE HONOR

22.30 UNA GUERRA DE PELÍCULA

A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO


JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.


VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.


DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.


LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

COCO (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 -21/01- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105 Minutos, 20/01 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 - 21/01 - 14:15 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

20/01 21:40 (Subt) 00:25 (Subt)

COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 - 21/01-14:50 (Cast) 17:15 (Cast) 20:00 (Cast)

TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D): COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 16 AÑOS), 20/01 22:15 (Subt) 00:35 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 - 21/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS), 18/01- 24/01 19:40 (Cast)

NO DORMIRÁS (2D): TERROR (+ 13 AÑOS), 20/01 22:25 (Cast) 00:40 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D): TERROR, SUSPENSO (+ 13

20/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast), 20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

COCO ATP, CASTELLANO 2D 18:20- 20:50- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS, CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS LOS DÍAS)

Venta anticipada

“50 sombras liberadas”

Estrena el 08 de febrero 2018

 
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