CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Enero 2018
A LAS 22.30 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES. LA PELICULA DE SANDRO
Por El Liberal
Hoy 20:20 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. DIARIO DE GREG 3: DÍA DE PERROS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.45 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE. DESAFÍOS SOBRE OLAS
20.00 CINE. TODO POR AMOR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE. TODO POR AMOR (CONTINUACIÓN)
22.30 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES.LA PELICULA DE SANDRO
00.15 GRAVEDAD ZERO
00.45 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISIONl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
15.00 DENTRO DE LA VÍA LÁCTEA
16.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR
17.00 LIGA METROPOLITANA DE HOCKEY- PLAY OFF FINAL FEMENINA 2018
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
12.30 RECORDANDO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPIRITUS DE MI TIERRA
15.30 BÁSQUET CAPITALINA
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SGO.
19.00 EN ARMONIA
19.30 EN VIAJE
20.00 RECORDANDO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA BASKET - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA BASKET (R)
CANAL 4
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 EL MUNDO DE ELLAS
21.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
22.00 EL MIRADOR
23.00 SIN PROTOCOLO
23.30 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.20 EL REGALO DE NAVIDAD
08.02 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL MONSTRUO LUNAR
09.38 THE HOST
12.00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
14.41 EL APRENDIZ DE BRUJO
16.44 PRISIONERA DEL ESPACIO
18.33 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL MONSTRUO LUNAR
20.09 ENREDADOS
22.00 PETER PAN
TCM
09.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.59 LA NIÑERA
11.25 LA NIÑERA
11.51 TOOTSIE
14.01 LA PISTOLA DESNUDA
15.38 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
17.14 GODZILLA
19.43 LÍMITE VERTICAL
22.00 EL GUERRERO ROJO
23.39 INVASIÓN
TNT
06.57 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
08.47 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
11.18 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
13.57 LA PROPUESTA
15.58 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
18.18 MONSTERS UNIVERSITY
20.06 SON COMO NIÑOS
22.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS
00.21 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
SPACE
06.00 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
07.52 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
09.38 FLASH POINT
10.54 ICEMAN
12.20 LA TIERRA PERDIDA
14.05 THE GREAT GHOST RESCUE
15.50 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.36 THE KARATE KID
20.12 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.46 KICK-ASS 2
CINECANAL
10.20 LOS FOCKERS
12.25 EDDIE EL ÁGUILA
14.20 TITANIC
17.50 X-MEN
19.45 X-MEN 2
22.00 X-MEN ORÍGENES. WOLVERINE
SONY
06.00 EL ESPANTA TIBURONES
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 BRISBANE INTERNATIONAL
11.00 BRISBANE INTERNATIONAL
13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
13.30 REYES DE LAS OLAS
15.30 EL ESPANTA TIBURONES
17.30 LA GUERRA DE LOS MUNDOS
20.00 CUESTIÓN DE HONOR
22.30 UNA GUERRA DE PELÍCULA
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
COCO (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 -21/01- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
EL PASAJERO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105 Minutos, 20/01 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 - 21/01 - 14:15 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
20/01 21:40 (Subt) 00:25 (Subt)
COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 - 21/01-14:50 (Cast) 17:15 (Cast) 20:00 (Cast)
TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D): COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 16 AÑOS), 20/01 22:15 (Subt) 00:35 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP), 20/01 - 21/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS), 18/01- 24/01 19:40 (Cast)
NO DORMIRÁS (2D): TERROR (+ 13 AÑOS), 20/01 22:25 (Cast) 00:40 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D): TERROR, SUSPENSO (+ 13
20/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast), 20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP, CASTELLANO 2D 18:20- 20:50- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR), CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS, CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS LOS DÍAS)
Venta anticipada
“50 sombras liberadas”
Estrena el 08 de febrero 2018