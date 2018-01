Cinthia reveló quién es el joven de la foto

20/01/2018 -

Cinthia Fernández no pasa inadvertida. Su figura impecable y sus dotes de bailarina y acróbata hacen que se destaque del montón. Y muchos ojos se posan sobre ella.

Las cámaras de CANAL 7 y EL LIBERAL no fueron la excepción, sólo que -invitados a un evento que organizó para la prensa la producción de Mahatma- la captaron en un momento de mucha cercanía con un joven musculoso que resultó ser Conrado Moressi, su compañero de la obra con la que se presenta todas las noches en Carlos Paz, y no un nuevo galán que intentaba consolarla.

Al tanto de las imágenes y de la versión de romance, Fernández habló con Ciudad y echó por tierra el rumor amoroso. “Es un amigo. Creo que, en esas fotos, me estaba preguntando cómo estaba yo.

Por eso me dio el abrazo. Es uno más; me da risa lo que dicen, pero sé que es normal esto... No creo que yo le interese. Es muy cómico que me asocien a él”, sostuvo Cinthia, explicando su vínculo con Conrado. Y enfatizó: “Él no se fijaría en mí”.

Lo que sucede es que las imágenes tomadas en la pileta del hotel que comparte el elenco de Mahatma -la creación de Flavio Mendoza- llegaron días después de que la bailarina admitiera una crisis matrimonial con Matías De Federico, el padre de sus tres hijas.

Por eso, periodistas como Ángel De Brito y portales como Pronto, se hicieron eco de la publicación de EL LIBERAL y también se preguntaron si el muchacho de la foto era un compañero o un nuevo candidato para su corazón. Previa respuesta de Cinthia al portal porteño, en un diálogo que mantuvo en Twitter con el periodista Ángel De Brito, ya había anticipado que Conrado Moressi era sólo un buen compañero.

“Nada les quería decir que es un amigo que no creo que se interese por mí. Igual me hicieron reír”, le dijo a De Brito quien en un tuit con la foto de EL LIBERAL en la que se ve a Fernández con Moressi, se preguntó: “¿Quién consuela a @cinthifernández?”.

Por su parte, Conrado usó Instagram Stories para hacer una publicación contundente junto a las fotos con Cinthia: “Chicos, soy hetera”, escribió. Como se recordará en medio de la crisis, De Federico viajó a España y Cinthia hace temporada teatral en Carlos Paz.