Fotos Programan operativos de control durante el domingo para la Capital

20/01/2018 -

La Jefatura de Policía impartió directivas precisas a las Direcciones Generales de Seguridad y Seguridad Vial, para llevar adelante operativos conjuntos con las direcciones de Calidad de Vida y Tránsito Municipal, por la comuna capitalina en el marco de un trabajo cooperativo, cuyo objetivo primario es apuntalar los controles que ambos organismos del Estado realizan por separado pero que de alguna manera tienen injerencia los unos, sobre los otros. Vehicular Por eso mismo, se desarrollarán controles vehiculares en diferentes arterias de la Capital para sacar de circulación aquellos vehículos que sean detectados en falta y así evitar el incumpl imi e n t o d e l a s l eye s d e tránsito, tales como circular sin la documentación del rodado y del conductor, sin implementos de seguridad, especialmente el casco en l o s mo to c i c l i s t a s , o c o n - duci r en estado de ebr iedad, poniendo en peligro la propia vida y la de terceros inocentes. Bebidas y bailes Además, se super visarán aquellos locales comerciales, quioscos o almacene s de ba r r io que expend a n b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , para que respeten el horario de la veda o la venta a menores de edad, y en caso de cons tatarse alguna falta, los agentes municipales procederán a la clausura de los mismos. Igualmente, los locales bailables deberán presentar las autorizaciones de rigor y cumplir con las normativas vigentes para la actividad. Lavacoches Por último, personal policial y municipal, también recorrerán las principales calles de la ciudad donde se obser ve el t ránsi to de gran cantidad de personas y vehículos, para evitar la actividad de los lavacoches c o n e l p ro p ó s i t o d e re s - guardar los bienes de las personas y hasta en algunos casos, la integridad física de los llamados ‘Trapitos’ o en su defecto, de los ci rcuns tanciales cl ientes de los mencionados.