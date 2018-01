Fotos Delpiano: "La Argentina fue siempre un referente de una gran educación pública"

20/01/2018 -

Carmen Adriana Delpiano Puelma, ministra de Educación de Chile, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, ponderó la educación pública en la Argentina, sistema educativo que acogerá la gestión de la presidenta chilena Michelle Bachelet.

La funcionaria atendió a EL LIBERAL y Canal 7 de Santiago del Estero después del encuentro que tuvo, en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, con la jefa de Estado, Michelle Bachelet y con futuros estudiantes de Pedagogía, docentes finalistas del Global Teacher Prize y mienbros del directorio y equipo ejecutivo de Elige Educar.

¿Cómo trabaja el gobierno de Chile, en materia de educación, si tenemos en cuenta que se ha caracterizado por la educación privada?

-Estamos dando un giro muy importante. Nosotros hemos señalado que en Chile la educación es mixta, pero mixto es más o menos equilibrado. Lo que hemos hecho es haber dictado una ley que permite una gran reforma de esa nueva educación pública, que saca a la educación de la tutela de los municipios y lo lleva a un organismo autónomo estatal dedicado exclusivamente a la educación que es el Servicio Local de Educación, que son 70 en el país que se entienden con el presidente de la República a través de un servicio centralizado de Educación Pública. Eso ya está constituido. En marzo próximo comenzarán a funcionar los dos servicios locales.

Es una nueva forma de administrar la educación pública chilena, que no es un mero cambio sostenedor sino también cómo conseguimos los recursos para que recupere el prestigio y la calidad que la educación pública de Chile tuvo y que, posteriormente, durante la dictadura, se cambiaron las condiciones. Por un lado, hemos regulado todo lo que es la educación particular subvencionada para que siga existiendo, pero que no se lucre con ella, que no haya lucro con la educación básica y media. Por otro lado, en la educación pública está en plena instalación esta nueva reforma que va a producir un cambio en el corto y mediano plazo.

¿Cómo lo posicionaría a Chile, en Lationoamérica, este giro que piensan dar?

-Yo creo que Chile tuvo una de las experiencias más neoliberales que había habido en el continente. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperar humanidad. Nosotros entendemos de que hay una labor coadyuvante del Estado que hace con lo privado, pero tiene que hacerlo en condiciones que no signifique negocios. La educación no puede ser un negocio sino un servicio. No está impedido de que haya proyectos particulares a nivel educativo, pero lo que sí está impedido es seleccionar arbitrariamente. Lucrar con la educación está prohibido. Desde el 31 de diciembre pasado se terminó la posibilidad de lucrar con la educación en Chile. Todas las instituciones que se dedican a la educación tienen que ser corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.

¿Qué tipo de relaciones, en materia educativa, tienen con la Argentina?

-La Argentina fue siempre un referente de una gran educación pública. Yo me acuerdo de pequeña mirar con mucha atención y envidia, un poco, la situación argentina en el término de la calidad de sus profesores, de su educación pública. Son países que se van desarrollando, creciendo y escuchando su fórmula. Nuestro gran tema, en Chile, es equidad, calidad y gratuidad.