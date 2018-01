Fotos Bomberos Voluntarios repudiaron una falsa emergencia de que se incendiaba una carpintería

20/01/2018 -

L A S T E RMA S , R í o Hondo (C) Integrantes de la comisión directiva y cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios, se mostraron molestos, preocupados y repudiaron la acción fuera de lugar de una joven de la ciudad que denunció una falsa emergencia de que se estaba incendiando el galpón de una carpintería. "Todas las llamadas a nuestro cuartel son registradas mediante un identificador. En caso de llamados de falsas emergenc ias las autor idades de la Asociación de Bomberos Voluntarios realizarán la denuncia policial y judicial pertinente", expresaron. Más adelante, el presidente de la institución, Guido Buabud, manifestó: "Pedimos respeto al trabajo que realizan nuestros Bomberos Voluntarios. En cada emergencia dejan todo para salvar vidas. No se puede jugar con un servicio indispensable destinado a la comunidad". Madrugada Cabe destacar que en la madrugada del pasado sábado, una llamada falsa alertaba sobre un incendio en el depósito de una carpintería del medio. Con la urgencia de la situación, 12 bomberos salieron corriendo hacia el cuartel desde donde partió rápidamente una autobomba, cuando llegaron al lugar, no había ningún incendio, era una de las tantas bromas de mal gusto y falsas emergencias que realizan algunas personas que habitan en la ciudad. Desde la institución informaron que el número telefónico del propietario fue identificado, y se están tramitando las denuncias correspondientes.