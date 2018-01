Fotos Incendio destruyó la casa materna del padre Centeno

20/01/2018 -

La comunidad se encuent ra conmoc ionada tras conocer la infausta noticia del siniestro que afectó la vivienda de la madre del sacerdote Daniel Centeno, en la provincia de Misiones, quien hasta diciembre pasado se desempeñara como párroco y titular del Decanato Banda. Como publicara EL LIBERAL, el misionero de La Salette pidió permiso por espacio de un año, para regresar a su provincia natal a cuidar de su madre, que se encuentra aquejada por una enfermedad. El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes en la casa ubicada en inmediaciones de la calle Colombres 3744 entre General Mosconi y Quiroga, de Posadas, según informó el sitio Noticiasdel6. com. No hay lesionados, pero la propietaria del inmueble, Carmen de Centeno, perdió sus pertenencias como consecuencia de la acción de las llamas. Se trata de la madre del presbítero Daniel Centeno, quien viajó desde Santiago del Estero para cuidarla. Ambos se ausentaron del lugar para concurrir a una entidad bancaria donde la mujer debía cobrar su jubilación. En declaraciones a C6Digital, el sacerdote atribuyó al olvido de una hornalla encendida el origen del fuego que se extendió al resto de la vivienda. "Nosotros no estábamos, los vecinos avisaron y rápidamente vinieron los bomberos. Gracias a Dios estamos bien, pero se perdieron algunas cosas, como cocina, heladera, freezer, entre otras", comentó. En el lugar intervinieron dos dotaciones de la Dirección de Bomberos de la Policía y personal de la red de traslados con la ambulancia en forma preventiva.