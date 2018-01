Marcha atrás con la compra de la palmera

20/01/2018 -

El Gobierno decidió rechazar la oferta que recibió para adquirir una palmera que reemplace a la que murió en la Casa Rosada debido a que ‘no se cumplían los requisitos legales’, por lo cual seguirá buscando alternativas, mientras que mañana se retirará el ejemplar sin vida a raíz del peligro de caída.

"No es que se canceló la compra. Hubo un único oferente y no cumplía con todos los requisitos legales que tiene que tener, así que se lo rechazó y quedó fracasada la compra", indicaron voceros de la Presidencia. A su vez, también había generado repercusión en las redes sociales la posibilidad de que se desembolsaran 235 mil pesos para la compra de la palmera de reposición, lo cual habría sido otro motivo para no avanzar con su adquisición.