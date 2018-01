El City recibe hoy a Newcastle

20/01/2018 -

Manchester City, puntero con 62 unidades, y que a fecha pasada perdió su invicto de 22 partidos, recibirá a Newcastle United (23) en uno de los ocho cotejos que se jugarán hoy por la 24ª fecha de la Premier League.

El cotejo se disputará a partir de las 14.30 (hora de la Argentina) en el Etihad Stadium de Manchester y contará con el arbitraje de Paul Tierney.

Hoy también jugarán Brighton vs. Chelsea; Arsenal vs. Crystal Palace; Burnley vs. Manchester United; Everton vs. West Bromwich; Leicester City vs. Watford; Stoke City vs. Huddersfield y West Ham vs. Bournemouth.