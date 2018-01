El Real pagaría 110 millones de euros por Mauro Icardi

Fotos CANDIDATO. Icardi sería uno de los objetivos del Real Madrid para iniciar el proceso de refundación deportiva.

20/01/2018 -

El club español Real Madrid ve "accesible" pagar la cláusula de rescisión del delantero y capitán del Inter de Milán, Mauro Icardi, que es de 110 millones de euros, y así "poder iniciar el proceso de refundación deportiva" de la entidad ‘merengue’.

El periódico italiano Correire dello Sport publicó en su portada que "está la oferta" de Real Madrid sobre el argentino.

"Maurito" es el primer objetivo de la refundación deportiva del Real Madrid, dijo el medio italiano al considerar que Icardi es el primer jugador escogido por el club español para reforzar el primer equipo, pese a que el entrenador Zinedine Zidane ha insistido en que no quiere refuerzos.

Inter, sin embargo, no descarta revisar el contrato de su capitán y aumentar así su cláusula a los 200 millones de euros, más acorde con los valores actuales del mercado, y la negociación deberá iniciarse con la esposa y representante del jugador, Wanda Nara.

