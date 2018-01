Mariela Fernández ya no será parte de "Bendita"

20/01/2018 -

Mariela Fernández se quedó fuera del panel de "Bendita", el ciclo que conduce Beto Casella, y según contó, consultada por "Los ángeles de la mañana", el motivo sería reducción de personal por falta de presupuesto. "Beto me dijo que por reducción no me iban a tener en cuenta para la nueva temporada de Bendita", dijo. Pero destacó que "lo raro" es que había renovado su contrato el 15 de diciembre para 2018. Ella cree que el despido fue "por haber aceptado acompañar a Guido Kaczka en La 100", programa radial que compite con el de Beto.