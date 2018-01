El cantante Ricky Martin reveló por qué le costó reconocer su homosexualidad

-

Ricky Martin está en plena promoción de la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace. Invitado a una entrevista con Trevor Noah, el cantante puertorriqueno, quien interpreta en la ficción a la pareja del diseñador, admitió que fue una decisión fácil para él anunciar en el 2010 que es gay.

"No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto. El tema es que estaba rodeado de amigos que me decían: ‘¡No lo hagas! no salgas (del clóset) o será el final de tu carrera’. Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que simplemente eran víctimas de la homofobia", reveló.

El intérprete que ha cosechado miles de éxitos en todo el mundo y que es admirado tanto por mujeres como por varones contó: "Crecí en una cultura que me decía que mis sentimientos eran horribles, que mis sentimientos eran malvados. Y si a eso le sumás que yo era, ya sabés, como un ídolo de las adolescentes, un sex symbol... Fue extremadamente doloroso para mí, hasta que dije: ‘No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. Va sobre lo que necesito para ser feliz".

Otro motivo que lo empujó a tomar esta determinación fueron sus gemelos Valentino y Matteo, quienes nacieron en 2008 a través de un método de subrogación de vientre, según reprodujo Teleshow. "Después tuve a mis hijos y dije: ‘Tengo que salir (del clóset)’. Quiero decir, no voy a mentirles a estos niños preciosos. ¿Mentirles? No, ese no es el propósito de esto. Y la vida funciona en ciclos, es muy interesante. Mirá lo que estoy haciendo hoy en día, hablo en nombre de gente que sigue sufriendo, y a través de la interpretación, así que es realmente especial", remarcó.

Ricky acaba de contraer matrimonio con Jwan Yosef.