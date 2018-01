"Las grietas de Jara" une el talento de Furriel y Martínez

20/01/2018 -

Nicolás Gil Lavedra, director del thriller dramático "Las grietas de Jara", uno de los estrenos argentinos de esta semana, definió al filme como un "policial psicológico", que contiene "elementos metafóricos que se pueden vincular a la sociedad argentina, pero también a cualquier otra, como España".

Con "Las grietas de Jara", la escritora Claudia Piñeiro logra que se lleve al cine una cuarta novela suya, luego de los pasajes fílmicos de "Las viudas de los jueves", "Betibú" y "Tuya", pero esta vez a manos de Nicolás Gil Lavedra, hijo del jurista radical Ricardo Gil Lavedra.

El protagonista es Pablo Simó (Joaquín Furriel), socio de un exitoso estudio de arquitectura manejado por Marta Horvath (Soledad Villamil) y Mario Borla (Santiago Segura).

La vida de los yuppies dueños del hotel se ve alterada cuando aparece una bella y enigmática fotógrafa llamada Leonor (la española Sara Sálamo), que generará tentaciones y temores.

Leonor está buscando a Nelson Jara (Oscar Martínez), indignado propietario de un edificio lindante a una obra de la empresa, que sufrió una grieta en la pared de su living provocada por una negligencia en la construcción. A partir de ahí, comenzará a revelarse la trama del secreto en la que Simó está implicado junto a su jefe y una compañera de trabajo.

La aparición de la muchacha y las derivaciones de ese hecho del pasado abrirán una grieta en la precaria estabilidad del arquitecto, que verá derrumbarse una a una las certezas que lo sostuvieron hasta el momento.

"Los libros de Claudia nunca son policiales al 100 por ciento, es una novela negra, hay algo más cotidiano en la novela y eso me atrapó. Creo que lo que más me atrapó fueron los personajes, las decisiones que toman en momentos límite y cómo se manejan. Me interesaba eso y mucho", dijo Gil Lavedra a Télam sobre la esencia de la película.

Dilemas morales

El director hizo hincapié en la ambivalencia de los dilemas morales. "Yo creo que nadie es tan bueno ni tan malo y me parece muy interesante contarlo de esa manera. Tenemos una persona que no aparece, el señor Jara. Igual Jara se acerca a la constructora por un reclamo y hay otras maneras de acercarse a un lugar por un reclamo, hay otras maneras y Jara elije uno. Jara tiene una actitud caranchesca y hay que ver cómo estos tres lidian con Jara y cómo eso le pesa a Pablo durante tres años. No quiero spoilear mucho más", contó.

Sobre el aporte que hacen el director y los actores al clima de la trama, Gil Lavedra remarcó: "Es un trabajo de los dos. Primero voy yo con una intención, con un camino y el actor lo analiza, lo cuestiona y se elabora en conjunto en los ensayos. Como es una película que tiene muchas capas había que charlar qué contamos en la superficie y qué más puede haber en las acciones y los gestos. Eso es para mí uno de los mejores trabajos o lo más entretenido en la previa del rodaje: empezar a desarmar cada escena y con cada actor trabajar qué queremos contar. Se hace de a dos, ese trabajo es en equipo".