Contorsionista de "ShowMatch" coquetea con Nazareno Casero

Fotos La bailarina asegura que solo son amigos con Nazareno.

20/01/2018 -

En realidad la bailarina Belén Pouchan, quien saltó a la fama gracias a las dotes como contorsionista que demostró el año pasado en "ShowMatch", aseguró que con Nazareno Casero, su compañero de la obra teatral "La isla encantada" hay buena onda.

Su comentario surgió a raíz de los rumores que comenzaron a vincularla sentimentalmente con el hijo de Alfredo Casero. "Somos muy buenos compañeros, buenos amigos, salimos, nos divertimos, tenemos mucha onda, pero nada", le dijo a Teleshow, y aclaró que si bien estaba de novia, actualmente está atravesando un momento al que denominó "raro".

La experiencia anterior de Belén haciendo temporada teatral fue con "Stravaganza", por eso ella considera que su incorporación a "La isla encantada" significa su debut como actriz.

"Me gustaría hacer gira con la obra", confesó al portal de espectáculos y adelantó que otros de sus proyectos está vinculado al "Bailando", del cual le gustaría participar.

"Me gustaría mucho bailar con Facu Mazzei. Es uno de mis mejores amigos. Se baila todo. Es un groso y me encantaría", aseguró.

A raíz de los videos pornos con los que intentaron extorsionar a la nieta de Susana Giménez, Belén también recordó una experiencia similar, aunque en su caso no se trataba de ella, sino de alguien muy parecido.

"A mí me pasó en dos oportunidades. La verdad, no está bueno. Uno no la pasa bien. A mí todavía me siguen llegando mensajes diciéndome ‘Tengo alto video tuyo de no sé qué’. Hay gente que se queda pensando que sos vos. Si uno lo hace está bien. Si se hace cargo, está todo bien. Pero si encima no lo hacés te da bronca que haya gente que se quede pensando que sos vos", contó a Teleshow.